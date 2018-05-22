Член ОП Валерий Фадеев рассказал о самом популярном общественном совете

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Конкурс в общественные советы при министерствах и ведомствах РФ в среднем сегодня составляет пять человек на место, самый большой конкурс — порядка 21 человека — был в совет при ФАС, сообщил секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.

"Мы очень тщательно относимся к каждому общественному совету. Огромный конкурс в общественные советы, в среднем пять человек на место. Самый большой конкурс — 21 человек на место — был в ФАС. Антимонопольная Служба оказалась самой модной", — сказал Фадеев на пленарном заседании ОП РФ во вторник.

По данным ОП РФ, за год работы шестого состава палаты, было проведено 20 конкурсов в составы общественных советов по новому стандарту. В настоящее время 5 общественных советов сформированы полностью, 5 находятся на заключительной стадии формирования, 10 проходят стадию анализа и проверки анкет кандидатов. Также работает портал общественных советов. Как отмечают в ОП РФ, процедура конкурсного отбора в Советы стала более прозрачной — сегодня все решения, даже по замене выбывших членов, принимаются по полной схеме — полноценному конкурсу.