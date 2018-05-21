Крымский оператор Wi-Fi запустил акцию в поддержку Кирилла Вышинского

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Крымский оператор Wi-Fi запустил в интернете специальную акцию в поддержку журналиста Кирилла Вышинского.

Во время использования сети на экранах устройств появляется баннер со ссылкой на серию материалов об аресте руководителя РИА Новости Украина.

"Wi-Fly™ предпринимает все возможное, чтобы донести своим пользователям действительно важные новости, особенно если это связано с нарушениями прав человека или информационной безопасности в эпоху цифровой экономики", — заявил генеральный директор ООО "Вай Флай — Крым" Иван Лаврентьев в интервью РИА Новости Крым.

По его словам, в скором времени к баннеру добавится соцопрос.

Баннер в поддержку руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Баннер в поддержку руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского

Задержание и обыски

Главу портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского задержали в Киеве утром 15 мая рядом с его домом, а ночью этапировали в Херсон.

Журналиста подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

По словам жены задержанного, у него есть проблемы со здоровьем и он не может обходиться без лекарств.

Многочасовые обыски также прошли в офисе представительства РИА Новости в Киеве и дома у некоторых сотрудников. На допрос по делу вызвали 47 человек.

Через два дня Херсонский городской суд постановил поместить Вышинского на 60 дней под стражу без права внесения залога. Защита намерена опротестовать это решение.

Реакция в России и мире

В Кремле решительно осудили действия Украины, пообещав принять ответные меры.

Москва направила Киеву несколько нот протеста с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей. Задержание Вышинского также осудили в международной организации "Репортеры без границ".

В пятницу в центре Москвы перед зданием посольства Украины прошла согласованная акция в поддержку журналистов РИА Новости и РИА Новости Украина. В ней приняли участие более 200 человек.