В Рособрнадзоре не знают, как будут работать после разделения Минобрнауки

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Замруководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Наталия Наумова затруднилась сказать, как будет работать их ведомство после разделения Минобрнауки на два отдельных министерства.

В понедельник Наумова принимает участие в специальном заседании президентского Совета по правам человека (СПЧ), посвященном вопросам реализации права на образование и защиты прав участников образовательного процесса.

"Я всегда стараюсь ответить на все вопросы… Но, к сожалению, на этот вопрос я пока не готова ответить", — сказала Наумова в ответ на вопрос главы СПЧ Михаила Федотова о том, предполагается ли Рособрнадзор также разделить на два отдельных ведомства или служба будет курировать и школьное, и вузовское образование.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Минобрнауки разделяется на два ведомства: министерство просвещения и министерство науки и высшего образования. Первое займется госполитикой в сфере общего и среднего образования, второе – научной и инновационной деятельностью. Кроме того, Рособрнадзор и Росмолодежь перейдут в подчинение правительству. Также Путин упразднил Федеральное агентство научных организаций (ФАНО), передав его функции новому министерству науки и высшего образования.