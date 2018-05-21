Глава РАН пообещал поддержать идею создания института проблем Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая — РИА Новости. Предложение ректора Крымского федерального университета (КФУ) Андрея Фалалеева о создании института проблем Крыма получит поддержку, сказал в Симферополе глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

Ректор КФУ Андрей Фалалеев предложил создать на базе вуза институт проблем Крыма, который должен будет систематизировать научную деятельность и исследования самых актуальных проблем развития полуострова. Он также отметил, что необходимо подключить сообщество экспертов к работе института, который изначально будет создан на базе научно-технического совета КФУ.

"К институту вопросов нет, его надо создавать", — сказал в ходе дискуссии Сергеев.

Идею создания института в ходе встречи с главой РАН в Симферополе поддержал глава Крыма Сергей Аксенов и директор Никитского Ботанического Сада Юрий Плугатарь. Конкретные предложения по структуре института должны быть подготовлены в течение ближайшего месяца, сказал ректор КФУ.

Точное название новой структуры еще будет обсуждаться, одно из возможных — "Институт развития Крыма".

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