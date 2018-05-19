Спасенных моряками щенков вернули хозяину-рыбаку в Находке

ВЛАДИВОСТОК, 19 мая – РИА Новости. Щенков, спасенных в море экипажем траулера "Механик Романча", после карантина и оформления документов отдали их хозяину – рыбаку в городе Находка в Приморье, сообщил РИА Новости представитель Находкинской таможни.

В конце апреля информационное агентство "Восток-Медиа" сообщало, что российские рыбаки по пути в Южную Корею выловили в море собаку, которая потом родила и умерла. Щенки выжили и остались на траулере. Когда судно вернулось в Россию, оно не могло получить разрешение на постановку к причалу, так как у собак не было ветеринарных паспортов. Кроме того, по правилам один человек должен ввозить не более двух животных, а рыбак вез трех щенков.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Пресс-служба Находкинской таможни Пушистая троица: спасенные рыбаками в море щенки осваиваются в Находке

Позже таможня Находки все же разрешила траулеру "Механик Романча" пришвартоваться в порту. Собак разместили в гостинице для животных на время карантина.

"При взаимодействии Находкинской таможни и территориального органа Россельхознадзора щенки были помещены на карантин в специально оборудованную гостиницу для полного ветеринарного обследования. Животным были сделаны все необходимые прививки, выданы ветеринарные паспорта. По истечении карантина хозяин собак забрал щенков", — заявил собеседник агентства.

Как рассказал рыбак — хозяин щенков, чей комментарий на видео записал представитель таможни, собаки здоровы, он уже получил на них ветеринарные паспорта. Питомцев рыбак назвал Чамом, Шкодой и Забиякой.