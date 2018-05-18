В Краснодарском крае пройдет "Ночь музеев"

КРАСНОДАР, 18 мая — РИА Новости. "Ночь музеев" на Кубани посвятят 75-летию освобождения края от немецко-фашистских захватчиков, в акции примут участие 60 музеев, сообщил РИА Новости губернатор Вениамин Кондратьев.

"Сегодня во всем мире отмечают День музеев. И, конечно, Краснодарский край традиционно присоединится к сопутствующей ему культурной акции "Ночь музеев", которая пройдет в регионе 19 мая. Шестьдесят кубанских музеев, а также библиотеки, выставочные залы, скверы, частные залы проведут в своих стенах интересные и познавательные мероприятия. В этом году центральной темой "Ночи музеев" в регионе станет 75-летие освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков", — сказал Кондратьев.

Губернатор выразил уверенность, что экспозиции, посвященные важной для Краснодарского края теме, будут пользоваться большим интересом со стороны жителей и гостей региона. В прошлом году участниками акции стали порядка 270 тысяч человек.

Кроме того, по словам главы края, уже в конце лета текущего года в Краснодаре в районе выставочного комплекса "Экспоград-Юг" откроется мультимедийный музей "Россия – моя история", реализуемый по инициативе президента Владимира Путина. "На Кубани этот проект имеет особое значение. Здесь чтут и уважают историю, ей интересуются мальчишки и девчонки всех возрастов. И они получат возможность в новом формате познакомиться с историей Российской Федерации. Подчеркну, будет включен и региональный контент – это исторические панорамы, интересные факты и выдающиеся личности наших земляков, начиная с древних времен и заканчивая XXI веком", — пояснил собеседник агентства.

Площадь комплекса составит 7,5 тысячи квадратных метров. "Комплекс оснащен по последнему слову техники. Над созданием музея трудится огромная команда – историки, художники, кинематографисты, дизайнеры, специалисты по компьютерной графике. Они делают все, чтобы российская история перешла из категории черно-белого учебника в яркое, увлекательное и вместе с тем объективное повествование", — заключил Кондратьев.

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