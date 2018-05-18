В Краснодарском крае пройдет "Ночь музеев"

КРАСНОДАР, 18 мая — РИА Новости. "Ночь музеев" на Кубани посвятят 75-летию освобождения края от немецко-фашистских захватчиков, в акции примут участие 60 музеев, сообщил РИА Новости губернатор Вениамин Кондратьев.
"Сегодня во всем мире отмечают День музеев. И, конечно, Краснодарский край традиционно присоединится к сопутствующей ему культурной акции "Ночь музеев", которая пройдет в регионе 19 мая. Шестьдесят кубанских музеев, а также библиотеки, выставочные залы, скверы, частные залы проведут в своих стенах интересные и познавательные мероприятия. В этом году центральной темой "Ночи музеев" в регионе станет 75-летие освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков", — сказал Кондратьев.
Губернатор выразил уверенность, что экспозиции, посвященные важной для Краснодарского края теме, будут пользоваться большим интересом со стороны жителей и гостей региона. В прошлом году участниками акции стали порядка 270 тысяч человек.
Площадь комплекса составит 7,5 тысячи квадратных метров. "Комплекс оснащен по последнему слову техники. Над созданием музея трудится огромная команда – историки, художники, кинематографисты, дизайнеры, специалисты по компьютерной графике. Они делают все, чтобы российская история перешла из категории черно-белого учебника в яркое, увлекательное и вместе с тем объективное повествование", — заключил Кондратьев.