В ГД предложили обязать сообщать об отказе проводить публичные мероприятия

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Законопроект, предусматривающий обязать организаторов публичных мероприятий информировать граждан и власть в случае отказа от проведения мероприятия не позднее чем за один день внесен в Госдуму, следует из электронной базы данных.

Авторы инициативы депутаты Госдумы Алена Аршинова, Дмитрий Вяткин, Александр Грибов и Михаил Емельянов.

"Проект федерального закона направлен на закрепление обязанности организатора в случае отказа от проведения публичного мероприятия уведомить об этом решении уполномоченный орган власти не позднее чем за один день до мероприятия, а также проинформировать об этом потенциальных участников мероприятия", — говорится в пояснительной записке.

Авторы инициативы отмечают, что за последнее время участились случаи недобросовестного использования права на проведение публичных мероприятий, выражающееся в том, что уполномоченные органы на основании поступивших уведомлений принимают необходимые меры для обеспечения проведения мероприятия, которое по факту не проводится.

Изменения вносятся в ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях".