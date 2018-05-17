Вице-президент РАО оценил разделение Минобрнауки на два ведомства

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Разделение Минобрнауки не приведет к разобщенности между двумя новыми ведомствами; скорее это дифференциация, которая позволит сконцентрироваться на стратегических направлениях: школьном образовании и университетах, науке, считает вице-президент Российской академии образования (РАО) Юрий Зинченко.

Во вторник президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Минобрнауки разделяется на два ведомства: министерство просвещения и министерство науки и высшего образования. Первое займется государственной политикой в сфере общего и среднего образования, второе – научной и инновационной деятельностью. Кроме того, Рособрнадзор и Росмолодежь перейдут в подчинение правительству. Также Владимир Путин упразднил Федеральное агентство научных организаций (ФАНО), передав его функции новому министерству науки и высшего образования.

"Я бы сказал, что здесь самое важное — те цели и задачи, которые будут поставлены перед новым правительством. Они уже были обозначены в майских указах. Там есть достаточно большой блок, связанный с развитием образования в России. Второй связан с наукой, фундаментальными исследованиями. То есть нужно сконцентрировать усилия на этих двух направлениях. Таким образом, логика объявленных изменений (в министерстве) была уже заложена в этих указах", — сказал он РИА Новости.

По его словам, "к любым изменениям можно относиться по-разному, главное, чтобы они были эффективными".

Зинченко отметил, что в 2004 году, когда образовывалось единое ведомство, необходимо было "гармонизировать работу".

"Тогда нужно было подтянуть и общее образование, и высшие учебные заведения, и фундаментальные исследования. Необходимо было гармонизировать образовательное поле. Я бы не говорил, что сейчас эти два министерства разделяются. Я бы употребил слово "дифференциация", то есть более конкретные задачи и зоны ответственности возникают, усиливаются конкретные направления", — сказал он.

Вице-президент Академии отметил, что сейчас стоит задача обеспечить эффективность взаимодействия этих министерств.

"Я думаю, что межведомственной разобщенности не будет. Традиционно в России эти блоки достаточно гармонично взаимодействуют. У нас ведь был и Госкомитет по науке и технике, и отдельное министерство. Вопрос в эффективном взаимодействии", — заключил он.