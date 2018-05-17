Вице-президент РАО оценил разделение Минобрнауки на два ведомства

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Разделение Минобрнауки не приведет к разобщенности между двумя новыми ведомствами; скорее это дифференциация, которая позволит сконцентрироваться на стратегических направлениях: школьном образовании и университетах, науке, считает вице-президент Российской академии образования (РАО) Юрий Зинченко.
"Я бы сказал, что здесь самое важное — те цели и задачи, которые будут поставлены перед новым правительством. Они уже были обозначены в майских указах. Там есть достаточно большой блок, связанный с развитием образования в России. Второй связан с наукой, фундаментальными исследованиями. То есть нужно сконцентрировать усилия на этих двух направлениях. Таким образом, логика объявленных изменений (в министерстве) была уже заложена в этих указах", — сказал он РИА Новости.
По его словам, "к любым изменениям можно относиться по-разному, главное, чтобы они были эффективными".
Зинченко отметил, что в 2004 году, когда образовывалось единое ведомство, необходимо было "гармонизировать работу".
Вице-президент Академии отметил, что сейчас стоит задача обеспечить эффективность взаимодействия этих министерств.
"Я думаю, что межведомственной разобщенности не будет. Традиционно в России эти блоки достаточно гармонично взаимодействуют. У нас ведь был и Госкомитет по науке и технике, и отдельное министерство. Вопрос в эффективном взаимодействии", — заключил он.