На Ямале проходит масштабная кампания по мечению северных оленей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая — РИА Новости. Полномасштабная кампания по мечению северных оленей проводится на Ямале наряду с вакцинацией, сообщает в четверг правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

В Ямальском районе ЯНАО летом 2016 года был введен карантин из-за сибирской язвы, погибло более 2,5 тысячи оленей. Диагноз подтвердился и у 24 жителей ямальской тундры, употреблявших в пищу необработанное мясо оленей. Из очага инфекции были госпитализированы 97 человек. Позже было принято решение привить от сибирской язвы все поголовье северных оленей на Ямале.

"Сегодня забирковано 16 тысяч оленей в частном оленеводстве, и все племенное стадо также имеет средства идентификации. Это 50 тысяч голов. Непомеченных животных из сельхозпредприятий уже с этого года невозможно будет сдать на убой, панты также не будут приниматься. Животные должны быть идентифицированы", — приводятся в сообщении слова начальника отдела обеспечения эпизоотического благополучия Службы ветеринарии ЯНАО Евгения Попова.

По данным окружных властей, метки предоставляются и устанавливаются бесплатно, за счет средств автономного округа. Идентификация позволяет узнать персональные данные животного: возраст, принадлежность к оленеводческой бригаде или частному оленеводу, данные о прививках. Процесс мечения был запущен в минувшем году.

Учет животных важен для автономного округа: точное количество поголовья, которое постоянно меняется, поможет в планировании противоэпизоотических кампаний и программ помощи оленеводческим хозяйствам и оленеводам-частникам.

"Это влияет на государственную поддержку. В этом году мы ввели один из целевых показателей для получающих государственную поддержку — это процент идентифицированных оленей. В этом году он должен быть не менее 70%. В будущем – стопроцентная идентификация стада станет условием получения господдержки", — цитирует правительство начальника отдела развития отраслей животноводства, растениеводства и племенной работы департамента агропромышленного комплекса торговли и продовольствия ЯНАО Андрея Ревнивых.

Другие новости региона читайте здесь >>