В сахалинском зоопарке кенгуру воспитывает двух капибар

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 мая — РИА Новости. В Сахалинском зоопарке кенгуру Беня взяла на воспитание двух самцов капибары, малышей, прибывших из красноярского зоопарка, подселили в вольер к сумчатому.
Сотрудники сообщают, что он выводит капибар на прогулку и всячески заботится, оберегая малышей. Те, в свою очередь, стараются ни на шаг не отходить от "опекуна", осваивая новый вольер и пока непривычную для себя среду обитания.
Капибара — крупный травоядный грызун, внешне напоминающий морскую свинку. Ведет полуводный образ жизни, прекрасно плавает и ныряет.
Зоологи уже составили меню для новых животных, в которое вошли зеленый салат, яблоки и груши, морковь, свекла, отварной картофель, огурец, капуста, сено, веники и разнообразные сухие корма.
Лунтик и Фунтик еще совсем небольшие, но буквально за год их размеры значительно увеличатся, вес взрослой особи может доходить до 65 килограммов.