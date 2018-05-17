В Югре выпал снег

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 мая — РИА Новости. Мокрый снег выпал в крупных городах Ханты-Мансийского автономного округа, синоптики прогнозируют аналогичные осадки и на ближайшие сутки.

Утром в четверг пользователи социальных сетей из Сургута и Нижневартовска публикуют фотографии заснеженных дворов и улиц. В Ханты-Мансийске снегопад начался около 11 часов по местному времени (9.00 мск).

О том, что в разных частях региона могут выпасть осадки, в том числе и мокрый снег, ранее предупреждали синоптики. По прогнозам регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ситуация не изменится и в пятницу.

"В большинстве районов небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя", — говорится в сообщении ведомства.

При этом местами специалисты прогнозируют ночное похолодание при прояснениях до минус 15 градусов.