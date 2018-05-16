ЕСПЧ действует в интересах защиты прав и свобод россиян, заявили в КС

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая — РИА Новости. Решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) направлены не против России, а в большинстве случаев совпадают с ее собственными интересами, заявил заместитель председателя Конституционного суда РФ Сергей Маврин.

Он отметил, что в подавляющем большинстве случаев ЕСПЧ выносит свои решения отнюдь не против государства-участника Европейской конвенции по правам человека, а в широком смысле действует в его же собственных интересах. Маврин отметил, что правильно понимать эти интересы как совпадающие с интересами тех граждан, чьи права были нарушены, и кому не удалось защитить их на национальном уровне.

"В этом смысле Европейский суд действует стратегически в интересах РФ, чья Конституция провозглашает права и свободы высшей ценностью", — сказал он на Петербургском международном юридическом форуме.

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Петербургского международного юридического форума-2018