В регионах России за сутки потушили свыше 180 лесных пожаров

ВЛАДИВОСТОК, 16 мая — РИА Новости. Лесопожарные силы за прошлые сутки потушили 183 природных пожара в регионах страны, еще 19 продолжают полыхать, сообщает ФБУ "Авиалесоохрана".
Среди них по 5 пожаров в Челябинской области и в Хабаровском крае, 4 – в Забайкальском крае, по одному – в Свердловской области, Республике Тыва, Красноярском крае, Томской области, Пермском крае.
В Хабаровском крае горят три пожара на труднодоступных и удаленных землях лесного фонда, их не тушат, угрозы населенных пунктам и объектам экономики нет.
Режим ЧС действует на всей территории Забайкальского края и Амурской области. Особый противопожарный режим введен в 37 субъектах РФ.