Социологи выяснили, как россияне оценивают инаугурационную речь Путина

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Инаугурационная речь Владимира Путина вызвала интерес у 81% из числа тех россиян, кто видел трансляцию или знает из СМИ об основных моментах церемонии его вступления в должность президента страны, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
"Речь главы государства вызвала интерес более чем у трех четвертей опрошенных (81%), следивших за ней в онлайн-режиме или ознакомившихся с основными моментами позднее из СМИ", — говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Больше всего в инаугурационной речи Путина респондентам понравились высказывания о социальной политике и службе народу (их назвали 8% знакомых с содержанием церемонии), о развитии страны (6%), о борьбе с бедностью и повышении уровня жизни (6%), об экономическом развитии и прорыве (5%).
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 8 и 12 мая 2018 года среди 2 тысяч респондентов старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%.