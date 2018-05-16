Социологи выяснили, как россияне оценивают инаугурационную речь Путина

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Инаугурационная речь Владимира Путина вызвала интерес у 81% из числа тех россиян, кто видел трансляцию или знает из СМИ об основных моментах церемонии его вступления в должность президента страны, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Прошедшая 7 мая церемония вступления в должность избранного президента России Владимира Путина, по данным ВЦИОМ, привлекла внимание 57% россиян. Так, 21% граждан смотрели трансляцию в прямом эфире, а еще 36% увидели основные моменты позже в новостях или интернете.

"Речь главы государства вызвала интерес более чем у трех четвертей опрошенных (81%), следивших за ней в онлайн-режиме или ознакомившихся с основными моментами позднее из СМИ", — говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Больше всего в инаугурационной речи Путина респондентам понравились высказывания о социальной политике и службе народу (их назвали 8% знакомых с содержанием церемонии), о развитии страны (6%), о борьбе с бедностью и повышении уровня жизни (6%), об экономическом развитии и прорыве (5%).

А вот назвать высказывания и предложения, которые больше всего не понравились, большинство (81%) затруднились. По 1% участников опроса негативно восприняли слова, связанные с пенсионной реформой, а также внесение президентом кандидатуры Дмитрия Медведева вновь на должность главы правительства. Еще 5% на просьбу социологов назвать моменты инаугурационной речи, которые им не понравились, упомянули другие высказывания.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 8 и 12 мая 2018 года среди 2 тысяч респондентов старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%.