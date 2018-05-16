ЯЛТА, 16 мая — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддерживает инициативу Министерства юстиции внести в Уголовный кодекс поправки, ускоряющие процесс замены наказания на менее строгое, об этом сообщается на сайте омбудсмена.

Ранее в СМИ появилась информации о готовящихся поправках, согласно которым заключенные, отбывшие часть срока в колонии, смогут в ускоренном порядке получить менее строгое наказание и отправиться на исправительные работы. Уточнялось, что это должно способствовать увеличению числа трудоустроенных осужденных и помочь им выйти из тюрьмы для отбывания условного наказания.

"Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова полностью поддерживает инициативу Министерства юстиции по внесению поправок в Уголовный кодекс, предполагающую ускоренную замену наказания на менее строгое… Такая норма призвана способствовать исправлению заключённых и недопущению повторных правонарушений. Кроме того, внесение подобных изменений в УК будет способствовать ресоциализации заключённых, трудоустройству и, как следствие, скорейшему возмещению того ущерба, который своими противоправными действиями они нанесли потерпевшим", — сказано на сайте.

Согласно сайту, Москалькова считает эту инициативу своевременной и достойной поддержки. Там уточняется, что усилия по гуманизации уголовной политики в России приносят значительные результаты. Например, за последний год в России наметилась устойчивая тенденция к снижению числа лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, сообщает сайт. В материале сказано, что на 1 января 2018 года там содержалось порядка 600 тысяч человек, в то время как в 2017 году это число составляло более 660 тысяч.

"Любые меры, направленные на скорейшую социализацию бывших заключенных, вызывают уважение и полное понимание: ведь их конечная цель — исправление осужденных, предупреждение совершения повторных преступлений — во многом гарантия того, что человек выйдет на свободу не озлобленным, а значит риск рецидива резко снизится", — говорится на сайте.

Ранее Москалькова предлагала разработать законопроект об обязательном освобождении тяжелобольных осужденных от отбывания наказания и выступала с предложением о направлении заключённых в колонии, расположенные в территориальной доступности для их родных и близких.