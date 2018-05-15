Комитет ГД поддержал поправки в закон о защите детей от вредной информации

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Комитет Госдумы РФ по культуре на заседании во вторник поддержал поправки в закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

Комитет ГД по культуре является комитетом-соисполнителем по данному проекту, ответственным комитетом назначен комитет ГД по вопросам семьи, женщин и детей.

"Действующий закон предусматривает систему предупредительных мер получения детьми социально опасной для них информации, а дальше — смотреть или не смотреть, читать или не читать ребенку — решают родители или сам ребенок", — сказал заместитель и. о. министра культуры РФ Александр Журавский на заседании комитета.

Он отметил, что, по сути, закон "является некой рекомендацией и не носит обязательного характера". По его словам, Минкультуры предлагает изменить существующий закон — наряду с предупредительными мерами ввести запретительные.

"А именно — возложить обязанность на организатора зрелищного мероприятия с возрастным ограничением 18+ не допускать на подобные мероприятия лиц, не достигших 18. Аналогичный запрет и в области печатной продукции – обязать продавцов не продавать несовершеннолетним продукцию с соответствующей маркировкой", — сказал Журавский, отметив, что законопроектом предусмотрено право продавца проверять документы, удостоверяющие личность.

Также Минкультуры предложило внести изменение в норму закона, не допускающую распространение информации для категории 18+ на расстоянии 100 метров от детской организации. "На практике это сложно. Например, во дворе Театра Маяковского находится школа, невозможно исключить из репертуара вечерние спектакли 18+, и таких примеров много. Законопроектом предлагается разрешить регионам принимать решения по уменьшению запретительного расстояния до 50 метров", — сказал Журавский.

Он также добавил, что Минкультуры предлагает не допускать показ информации с маркировкой 18+, сцен секса и насилия, в рекламных анонсах фильмов, так как ролики смотрят, в том числе, дети.