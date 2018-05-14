В Кузбассе наградили героев, спасших людей во время пожара в "Зимней вишне"

КЕМЕРОВО, 14 мая — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Кузбасса Сергей Цивилев в понедельник наградил героев, спасших людей во время пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", некоторых из них — посмертно.

Жизнь до и после

В Белый зал областной администрации пригласили 72 жителей региона, проявивших мужество и героизм во время пожара в "Зимней вишне", тех, кто не по долгу службы, а по зову сердца спасал людей. Среди участников приема были также родственники кузбассовцев, которые спасли людей ценой собственной жизни.

Мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших земляках.

"Эта трагедия навсегда разделила нашу жизнь на до и после "Зимней вишни". Она не оставила равнодушными жителей Кузбасса, России, многих зарубежных стран", — отметил Цивилев.

Он подчеркнул, что все виновные понесут заслуженное наказание в соответствии с законодательством, а власти предпримут все меры, чтобы этого впредь не повторилось.

Посмертные медали матерей

"Невозможно поименно назвать всех героев, спасавших людей в "Зимней вишне". Обращаюсь ко всем известным и неизвестным героям со словами безмерной благодарности. Если бы не вы, последствия трагедия были бы намного серьезнее. Низкий поклон всем тем, кто в роковые минуты проявил лучшие черты своего характера. В экстремальной ситуации не думал о себе, а бросался в огонь, спасал детей. Именно благодаря таким людям Кузбасс будет процветать, станет регионом номер один за Уралом. В вас заключается богатство Кузбасса", — сказал Цивилев.

Участники приема вспомнили Татьяну Дарсалия, которая была заместителем директора по воспитательной работе кемеровской гимназии №17. В тот роковой день она была в "Зимней вишне" со своей дочерью Элеонорой. В момент начала пожара мама с дочкой находились на втором этаже центра. Когда пошел дым и поднялась паника, она вывела дочку, а сама осталась, чтобы помочь оставшимся в огне. По рассказам учеников, учительница всегда приходила на помощь в трудной ситуации.

Татьяне Дарсалия посмертно присвоена медаль "За честь и мужество". Награду передали ее родителям — Ольге и Виктору Штанг. "Примите от нас глубокие соболезнования. Вы воспитали замечательного человека, который ради детей пожертвовал своей жизнью. Всегда будем помнить вашу дочь, гордиться ей, ставить в пример", — сказал глава Кузбасса.

Погибла в пожаре и подруга Татьяны Дарсалия — Наталья Селезень, которая возглавляла отделение социального обслуживания на дому Топкинского центра соцобслуживания. Наталья с дочкой Ариной отправились смотреть мультфильм в одном из кинозалов центра. Когда узнала о пожаре, она вывела к выходу из кинозала группу ребят, в том числе и свою дочь, и велела им бежать к выходу. А сама бросилась спасать оставшихся детей.

Как рассказывают спасенные этой самоотверженной женщиной люди, она проявила решительность, действовала четко и грамотно — буквально выталкивала всех из зала, следила за тем, чтобы все пошли в нужном направлении. Она не бросила детей, которые оказались в огненном плену, но сама из здания выбраться так и не смогла. Наталья Селезень всего день не дожила до своего дня рождения — ей исполнилось бы 38 лет.

"Мы низко кланяемся маме героини, Елене Михайловне Раевой. Благодаря вашей дочери, Елена Михайловна, сейчас живы десятки детей. Мы разделяем с вами ваше горе и скорбим вместе с вами", — сказал Цивилев. Наталье Селезень посмертно присвоена медаль "За честь и мужество".

Чудом выживший мальчик

Всю Россию потрясла трагическая история семьи Москаленко. Отец семейства Евгений Вячеславович, оказавшись в огненной ловушке, в последнюю минуту успел выбросить сына Сережу из окна четвертого этажа, а сам вместе с женой Олесей и маленькой дочерью Ксюшей погиб в огне.

После падения с высоты здания 11-летний мальчик чудом выжил. Медицинским работникам удалось поставить его на ноги.

Евгений Вячеславович работал водителем, всю жизнь занимался мотоспортом, был гонщиком-любителем. По воспоминаниям его друзей, был сильным и выносливым, смелым и решительным. Именно эти качества сработали в самый ответственный для него момент жизни, и он смог сделать невероятно мужественный, но вместе с тем единственно верный поступок, позволивший спасти сына.

"Только очень сильный духом человек мог на такое решиться. Сережа Москаленко по праву может гордиться своим отцом — он настоящий герой", — сказал Цивилев. Евгению Москаленко посмертно присвоена медаль "За честь и мужество". Награду глава региона передал его матери Светлане Москаленко.

Также глава Кузбасса вручил Сереже сотовый телефон и отметил, что все жители области переживали за него и желали, чтобы он быстрее восстановился. "Мы будем поддерживать Сергея, чтобы он окончил школу, получил образование, встал на ноги", — заверил он.

Смелый кадет

Цивилев поблагодарил за совершенный подвиг 17-летнего Дмитрия Полухина, воспитанника кадетской школы-интерната МЧС, который вывел из "Зимней вишни" троих детей. Сегодня он получил медаль "За честь и мужество".

Когда все случилось, Дмитрий смотрел фильм. В кинозал вбежала сотрудница центра и прокричала, что в здании пожар, всем необходимо срочно спасаться. Когда парень уже спускался по лестнице, он услышал крики женщины о том, что у нее в детском развлекательном центре остались дети. Дмитрий кинулся на поиски. Долго блуждал в дыму, но, наконец, услышал детские голоса. Всех троих юный спасатель передал маме.

"Дмитрий, ты настоящий мужчина. Мы гордимся тобой, ты проявил лучшие качества. Ты человек, на которого можно положиться", — сказал Цивилев. Отдельную благодарность он выразил отцу Дмитрия, который тоже находился в зале: "Сергей Николаевич, вы воспитали такого мужественного и смелого сына, настоящего защитника".

Десять спасенных девочек

Среди участников приема была и Елена Шамшина, главный специалист департамента социальной защиты населения Кемеровской области. В "Зимнюю вишню" она пришла со своей дочерью, отметить ее день рождения. Во время пожара не поддалась панике, проявила самообладание и спасла 10 девочек, которые вместе с ее дочерью находились в боулинге.

Неравнодушные студенты

Елена Шамшина собрала и построила детей, показала всем, как нужно закрыть нос и рот, чтобы не надышаться дымом, и организованно, вместе с мамой еще одной девочки, вывела всех на улицу.

На приеме чествовали волонтеров студенческого корпуса спасателей "Скала" Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ). В момент начала пожара они находились недалеко от "Зимней вишни", в университете, и прибыли на место трагедии в 16.40.

Вместе с сотрудниками полиции студенты участвовали в оцеплении охваченного огнем здания, помогали родителям найти детей, размещали пострадавших в штабе, оказывали всяческую помощь в пункте временного размещения людей, помогали разбирать завалы. На месте трагедии работали 52 волонтера из "Скалы". И до сих пор они посменно дежурят, следят за порядком на месте народного мемориала рядом со сгоревшим зданием.

Сергей Цивилев вручил медаль "За служение Кузбассу" основателю и руководителю студенческого корпуса спасателей "Скала" — Терезе Геворгян. Она аттестованный спасатель и промышленный альпинист, инструктор по оказанию первой помощи, передает свои знания и опыт в школах и детских лагерях, читает курсы для членов добровольных дружин.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта — погибли 60 человек, большинство из них — дети. По числу жертв этот пожар стал одним из крупнейших в России за 100 лет.