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Общество

В Кузбассе наградили героев, спасших людей во время пожара в "Зимней вишне"

Сюжет:
Пожар в торговом центре в Кемерово (1001)
18:3114.05.2018
(обновлено: 19:31 14.05.2018)
01700
© РИА Новости / Александр ПатринПерейти в фотобанкЗдание торгово-развлекательного центра Зимняя вишня в КемеровоЗдание торгово-развлекательного центра Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / Александр Патрин
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КЕМЕРОВО, 14 мая — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Кузбасса Сергей Цивилев в понедельник наградил героев, спасших людей во время пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", некоторых из них — посмертно.

Посадка деревьев в яблоневом саду в память о жертвах трагедии в Кемерово. 30 апреля 2018
© Фото : Национальный парк "Куршская коса"
На Куршской косе посадили сад в память о погибших при пожаре в Кемерово
В Белый зал областной администрации пригласили 72 жителей региона, проявивших мужество и героизм во время пожара в "Зимней вишне", тех, кто не по долгу службы, а по зову сердца спасал людей. Среди участников приема были также родственники кузбассовцев, которые спасли людей ценой собственной жизни.

Жизнь до и после

Мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших земляках.

"Эта трагедия навсегда разделила нашу жизнь на до и после "Зимней вишни". Она не оставила равнодушными жителей Кузбасса, России, многих зарубежных стран", — отметил Цивилев.

Он подчеркнул, что все виновные понесут заслуженное наказание в соответствии с законодательством, а власти предпримут все меры, чтобы этого впредь не повторилось.

Торговый центр. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Камчатские депутаты просят приравнять ТРЦ к объектам высокого риска
"Невозможно поименно назвать всех героев, спасавших людей в "Зимней вишне". Обращаюсь ко всем известным и неизвестным героям со словами безмерной благодарности. Если бы не вы, последствия трагедия были бы намного серьезнее. Низкий поклон всем тем, кто в роковые минуты проявил лучшие черты своего характера. В экстремальной ситуации не думал о себе, а бросался в огонь, спасал детей. Именно благодаря таким людям Кузбасс будет процветать, станет регионом номер один за Уралом. В вас заключается богатство Кузбасса", — сказал Цивилев.

Посмертные медали матерей

Участники приема вспомнили Татьяну Дарсалия, которая была заместителем директора по воспитательной работе кемеровской гимназии №17. В тот роковой день она была в "Зимней вишне" со своей дочерью Элеонорой. В момент начала пожара мама с дочкой находились на втором этаже центра. Когда пошел дым и поднялась паника, она вывела дочку, а сама осталась, чтобы помочь оставшимся в огне. По рассказам учеников, учительница всегда приходила на помощь в трудной ситуации.

Последствия пожара в ТЦ "Зимняя вишня"
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПожар в ТЦ вспыхнул в воскресенье на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.Здание торгового центра Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Пожар в ТЦ вспыхнул в воскресенье на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкВ завалах многослойных перекрытий торгового центра вплоть до середины сегодняшнего дня продолжалось тление, которое в какой-то момент перешло в активную фазу и в здании снова начался пожар.Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / МЧС РФ
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В завалах многослойных перекрытий торгового центра вплоть до середины сегодняшнего дня продолжалось тление, которое в какой-то момент перешло в активную фазу и в здании снова начался пожар.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкК двум часам дня по Москве спасатели полностью обследовали все этажи сгоревшего торгового центра.Последствия пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 26 марта 2018
© РИА Новости / МЧС РФ
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К двум часам дня по Москве спасатели полностью обследовали все этажи сгоревшего торгового центра.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкВ ликвидации последствий пожара участвуют более 800 человек и почти 200 единиц техники. Температура тления в завалах ТЦ на некоторых участках составляет 600-800 градусов.Ликвидация последствий пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 26 марта 2018
© РИА Новости / МЧС РФ
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В ликвидации последствий пожара участвуют более 800 человек и почти 200 единиц техники. Температура тления в завалах ТЦ на некоторых участках составляет 600-800 градусов.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкКонструкции торгового центра в Кемерово, где произошел пожар, неустойчивы, спасатели и пожарные работают в сложнейших условиях. "Никакой угрозы прилегающим зданиям не существует, но реальная угроза для людей, осуществляющих поисково-спасательную операцию, есть — провисание конструкций продолжается", — отметил глава МЧС России Владимир Пучков.Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 26 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Конструкции торгового центра в Кемерово, где произошел пожар, неустойчивы, спасатели и пожарные работают в сложнейших условиях. "Никакой угрозы прилегающим зданиям не существует, но реальная угроза для людей, осуществляющих поисково-спасательную операцию, есть — провисание конструкций продолжается", — отметил глава МЧС России Владимир Пучков.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкПосле пожара следователи возбудили уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Дело было передано в центральный аппарат СК.Ликвидация последствий пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 26 марта 2018
© РИА Новости / МЧС РФ
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После пожара следователи возбудили уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Дело было передано в центральный аппарат СК.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкСледственный комитет России призвал всех потерпевших и очевидцев пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" позвонить по телефонам +7(384-2)36-99-83, +7(960)924-22-70, +7(909)517-00-98 и рассказать, кто что видел и знает о случившемся. СК обещает "тщательнейшим образом исследовать, проверить и учесть" всю полученную информацию и выявить все причины пожара и условия, способствовавшие трагедии.Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / МЧС РФ
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Следственный комитет России призвал всех потерпевших и очевидцев пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" позвонить по телефонам +7(384-2)36-99-83, +7(960)924-22-70, +7(909)517-00-98 и рассказать, кто что видел и знает о случившемся. СК обещает "тщательнейшим образом исследовать, проверить и учесть" всю полученную информацию и выявить все причины пожара и условия, способствовавшие трагедии.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСледователи уже допросили более 70 свидетелей и очевидцев пожара, в том числе арендаторов и собственников торговых точек. Председатель СК России Александр Бастрыкин лично координирует работу следователей.Здание торгового центра Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Следователи уже допросили более 70 свидетелей и очевидцев пожара, в том числе арендаторов и собственников торговых точек. Председатель СК России Александр Бастрыкин лично координирует работу следователей.
© Фото : МЧС РФПерейти в фотобанкПо делу о пожаре уже задержаны четыре человека, среди них руководитель управляющей компании, обслуживавшей торговый центр. В СК заявили, что при вводе в эксплуатацию и работе ТЦ были допущены "серьезные нарушения".Последствия пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 26 марта 2018
© Фото : МЧС РФ
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По делу о пожаре уже задержаны четыре человека, среди них руководитель управляющей компании, обслуживавшей торговый центр. В СК заявили, что при вводе в эксплуатацию и работе ТЦ были допущены "серьезные нарушения".
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкКроме того, решается вопрос о задержании одного из сотрудников ЧОП, который охранял ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. После получения сигнала о пожаре он отключил систему оповещения. За нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более человек, ему грозит до семи лет лишения свободы.Здание торгового центре Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Кроме того, решается вопрос о задержании одного из сотрудников ЧОП, который охранял ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. После получения сигнала о пожаре он отключил систему оповещения. За нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более человек, ему грозит до семи лет лишения свободы.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкВласти Кемеровской области объявили трехдневный траур в память о погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" — 27, 28 и 29 марта будут приспущены флаги на госучреждениях и отменены культурно-развлекательные мероприятия.Последствия пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 26 марта 2018
© РИА Новости / МЧС РФ
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Власти Кемеровской области объявили трехдневный траур в память о погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" — 27, 28 и 29 марта будут приспущены флаги на госучреждениях и отменены культурно-развлекательные мероприятия.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСовет Федерации готов при необходимости оперативно внести необходимые изменения и поправки в действующее законодательство для недопущения повторения трагедии в Кемерово, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, уже сейчас можно сделать вывод о необходимости ужесточения требований по безопасности торговых центров, кинотеатров и других мест массового скопления людей.Здание торгового центра Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Совет Федерации готов при необходимости оперативно внести необходимые изменения и поправки в действующее законодательство для недопущения повторения трагедии в Кемерово, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, уже сейчас можно сделать вывод о необходимости ужесточения требований по безопасности торговых центров, кинотеатров и других мест массового скопления людей.
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Татьяне Дарсалия посмертно присвоена медаль "За честь и мужество". Награду передали ее родителям — Ольге и Виктору Штанг. "Примите от нас глубокие соболезнования. Вы воспитали замечательного человека, который ради детей пожертвовал своей жизнью. Всегда будем помнить вашу дочь, гордиться ей, ставить в пример", — сказал глава Кузбасса.

Здание торгово-развлекательного центра Зимняя вишня после пожара в Кемерово
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Суд запретил видео кемеровских блогеров с недостоверным числом жертв пожара
Погибла в пожаре и подруга Татьяны Дарсалия — Наталья Селезень, которая возглавляла отделение социального обслуживания на дому Топкинского центра соцобслуживания. Наталья с дочкой Ариной отправились смотреть мультфильм в одном из кинозалов центра. Когда узнала о пожаре, она вывела к выходу из кинозала группу ребят, в том числе и свою дочь, и велела им бежать к выходу. А сама бросилась спасать оставшихся детей.

Как рассказывают спасенные этой самоотверженной женщиной люди, она проявила решительность, действовала четко и грамотно — буквально выталкивала всех из зала, следила за тем, чтобы все пошли в нужном направлении. Она не бросила детей, которые оказались в огненном плену, но сама из здания выбраться так и не смогла. Наталья Селезень всего день не дожила до своего дня рождения — ей исполнилось бы 38 лет.

"Мы низко кланяемся маме героини, Елене Михайловне Раевой. Благодаря вашей дочери, Елена Михайловна, сейчас живы десятки детей. Мы разделяем с вами ваше горе и скорбим вместе с вами", — сказал Цивилев. Наталье Селезень посмертно присвоена медаль "За честь и мужество".

Чудом выживший мальчик

Здание торгово-развлекательного центра Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / Александр Патрин
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К 1 сентября в Кемерово на месте сгоревшего ТЦ обустроят сквер
Всю Россию потрясла трагическая история семьи Москаленко. Отец семейства Евгений Вячеславович, оказавшись в огненной ловушке, в последнюю минуту успел выбросить сына Сережу из окна четвертого этажа, а сам вместе с женой Олесей и маленькой дочерью Ксюшей погиб в огне.

После падения с высоты здания 11-летний мальчик чудом выжил. Медицинским работникам удалось поставить его на ноги.

Евгений Вячеславович работал водителем, всю жизнь занимался мотоспортом, был гонщиком-любителем. По воспоминаниям его друзей, был сильным и выносливым, смелым и решительным. Именно эти качества сработали в самый ответственный для него момент жизни, и он смог сделать невероятно мужественный, но вместе с тем единственно верный поступок, позволивший спасти сына.

День траура: акции памяти и прощание с погибшими в Кемерово
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкТраурные акции прошли в минувшие сутки во многих городах страны. Тысячи людей вышли на площади, чтобы почтить память погибших во время пожара в Кемерово.Участники акции на площади Ленина в Чите зажигают свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Траурные акции прошли в минувшие сутки во многих городах страны. Тысячи людей вышли на площади, чтобы почтить память погибших во время пожара в Кемерово.
© РИА Новости / Андрей ЛуковскийПерейти в фотобанкВо многих городах организовали мемориалы, туда несли цветы и игрушки. В Брянской, Ярославской, Тамбовской областях и других регионах России развлекательные мероприятия были отменены еще накануне.Участницы митинга в Барнауле памяти погибших при пожаре в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / Андрей Луковский
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Во многих городах организовали мемориалы, туда несли цветы и игрушки. В Брянской, Ярославской, Тамбовской областях и других регионах России развлекательные мероприятия были отменены еще накануне.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ день траура на всей территории страны были приспущены государственные флаги, федеральные телеканалы и радиостанции сняли с эфира рекламу и развлекательные программы.Штандарт президента РФ над зданием Сената в Московском Кремле, приспущенный в память о погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В день траура на всей территории страны были приспущены государственные флаги, федеральные телеканалы и радиостанции сняли с эфира рекламу и развлекательные программы.
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкПамятные мероприятия в этот день проходят и на мемориале у сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня", а также в других районах Кемерово.Участники акции на площади Ленина в Чите зажигают свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Памятные мероприятия в этот день проходят и на мемориале у сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня", а также в других районах Кемерово.
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкСовет Федерации в среду начал заседание с минуты молчания в память о погибших в пожаре.Минута молчания в память о жертвах пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово перед началом заседания Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Совет Федерации в среду начал заседание с минуты молчания в память о погибших в пожаре.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВ день всероссийского траура в Кемерово проходят похороны 14 человек, погибших в ТЦ "Зимняя вишня".Горожане на панихиде в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в храме Святой Троицы в Кемерово
© РИА Новости / Александр Кряжев
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В день всероссийского траура в Кемерово проходят похороны 14 человек, погибших в ТЦ "Зимняя вишня".
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкТраурные мероприятия будут продолжаться весь день в разных соборах и на кладбищах города.Храм Святой Троицы в Кемерово, в котором прошла панихида в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня»
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Траурные мероприятия будут продолжаться весь день в разных соборах и на кладбищах города.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкНесколько сотен горожан пришли в храм Святой Троицы в Кемерово на отпевание семьи Агарковых.Горожане на панихиде в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в храме Святой Троицы в Кемерово
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Несколько сотен горожан пришли в храм Святой Троицы в Кемерово на отпевание семьи Агарковых.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПохороны Надежды Агарковой и двух ее внуков - Кости и Маши, прошли утром на Кировском кладбище в Кемерово.Похороны погибших при пожаре в торговом центре Зимняя вишня в Кемерове
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Похороны Надежды Агарковой и двух ее внуков - Кости и Маши, прошли утром на Кировском кладбище в Кемерово.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанк"Сегодня я их похороню, а завтра и не знаю, чем заняться. Моя жизнь потеряла смысл", — сказал на похоронах Сергей Агарков, потерявший в пожаре мать и двоих своих детей.Похороны погибших при пожаре в торговом центре Зимняя вишня в Кемерове
© РИА Новости / Александр Кряжев
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"Сегодня я их похороню, а завтра и не знаю, чем заняться. Моя жизнь потеряла смысл", — сказал на похоронах Сергей Агарков, потерявший в пожаре мать и двоих своих детей.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкК мемориалу, организованному на центральной площади Владивостока, сотни людей в среду принесли цветы, игрушки и белые шарики.Акция на центральной площади во Владивостоке в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
К мемориалу, организованному на центральной площади Владивостока, сотни людей в среду принесли цветы, игрушки и белые шарики.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ семь вечера сотни горожан в центре Владивостока выпустили из рук белые воздушные шары. Водители припаркованных рядом с площадью или проезжавших мимо машин поддержали акцию скорби автомобильными гудками.Акция во Владивостоке в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / Виталий Аньков
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В семь вечера сотни горожан в центре Владивостока выпустили из рук белые воздушные шары. Водители припаркованных рядом с площадью или проезжавших мимо машин поддержали акцию скорби автомобильными гудками.
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"Только очень сильный духом человек мог на такое решиться. Сережа Москаленко по праву может гордиться своим отцом — он настоящий герой", — сказал Цивилев. Евгению Москаленко посмертно присвоена медаль "За честь и мужество". Награду глава региона передал его матери Светлане Москаленко.

Также глава Кузбасса вручил Сереже сотовый телефон и отметил, что все жители области переживали за него и желали, чтобы он быстрее восстановился. "Мы будем поддерживать Сергея, чтобы он окончил школу, получил образование, встал на ноги", — заверил он.

Смелый кадет

Сотрудник пожарной охраны МЧС во время тушения пожара в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / Александр Кряжев
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"Одна каска на двоих". Почему трагедия "Зимней вишни" может повториться
Цивилев поблагодарил за совершенный подвиг 17-летнего Дмитрия Полухина, воспитанника кадетской школы-интерната МЧС, который вывел из "Зимней вишни" троих детей. Сегодня он получил медаль "За честь и мужество".

Когда все случилось, Дмитрий смотрел фильм. В кинозал вбежала сотрудница центра и прокричала, что в здании пожар, всем необходимо срочно спасаться. Когда парень уже спускался по лестнице, он услышал крики женщины о том, что у нее в детском развлекательном центре остались дети. Дмитрий кинулся на поиски. Долго блуждал в дыму, но, наконец, услышал детские голоса. Всех троих юный спасатель передал маме.

"Дмитрий, ты настоящий мужчина. Мы гордимся тобой, ты проявил лучшие качества. Ты человек, на которого можно положиться", — сказал Цивилев. Отдельную благодарность он выразил отцу Дмитрия, который тоже находился в зале: "Сергей Николаевич, вы воспитали такого мужественного и смелого сына, настоящего защитника".

Цветы, свечи и мягкие игрушки в память о погибших в Кемерово
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкЖители Кемерово провели в понедельник акцию скорби в сквере у торгового центра "Зимняя вишня", где накануне во время пожара погибли 64 человека.Жители несут цветы и мягкие игрушки к зданию торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где произошел пожар
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Жители Кемерово провели в понедельник акцию скорби в сквере у торгового центра "Зимняя вишня", где накануне во время пожара погибли 64 человека.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкГорожане выстроились вокруг сквера и какое-то время стояли молча, опустив головы, в знак скорби о погибших.Жители несут цветы и мягкие игрушки к зданию торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где произошел пожар
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Горожане выстроились вокруг сквера и какое-то время стояли молча, опустив головы, в знак скорби о погибших.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкНебольшой сквер кемеровчане превратили в своего рода мемориал, куда с утра приносят цветы, игрушки и зажженные свечи.Люди несут цветы, свечи и мягкие игрушки к зданию торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Небольшой сквер кемеровчане превратили в своего рода мемориал, куда с утра приносят цветы, игрушки и зажженные свечи.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкЦветов и игрушек уже так много, что понадобилась помощь волонтеров, которые аккуратно раскладывают все принесенное.Цветы и мягкие игрушки возле здания торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где произошел пожар
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Цветов и игрушек уже так много, что понадобилась помощь волонтеров, которые аккуратно раскладывают все принесенное.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПо числу жертв кемеровский пожар – один из четырех крупнейших за сто лет наряду с пожарами в самарском УВД, где погибли 57 человек, в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (63 жертвы) и в пермском клубе "Хромая лошадь", где погибли 153 человека.Женщина зажигает свечу возле здания торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где произошел пожар
© РИА Новости / Александр Кряжев
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По числу жертв кемеровский пожар – один из четырех крупнейших за сто лет наряду с пожарами в самарском УВД, где погибли 57 человек, в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (63 жертвы) и в пермском клубе "Хромая лошадь", где погибли 153 человека.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкЦветы, свечи и мягкие игрушки возле здания торгового центра "Зимняя вишня".Цветы, свечи и мягкие игрушки возле здания торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где произошел пожар
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Цветы, свечи и мягкие игрушки возле здания торгового центра "Зимняя вишня".
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкГорожане приходят на мемориал семьями.Люди несут цветы, свечи и мягкие игрушки к зданию торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Горожане приходят на мемориал семьями.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкМосквичи в память о жертвах пожара несут цветы и игрушки к зданию представительства администрации Кемеровской области при правительстве России.Москвичи несут цветы в память о погибших в ТЦ «Зимняя вишня» к зданию представительства Кемеровской области в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Москвичи в память о жертвах пожара несут цветы и игрушки к зданию представительства администрации Кемеровской области при правительстве России.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкУ здания на Большой Татарской улице к середине дня также появился мемориал в память о погибших.Цветы и свечи в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня у здания представительства Кемеровской области в Москве. 26 марта 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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У здания на Большой Татарской улице к середине дня также появился мемориал в память о погибших.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСвои соболезнования в связи с трагедией уже выразили власти многих стран, а работа Ассамблеи Межпарламентского союза в Женеве началась с минуты молчания в память о погибших.Москвичи несут цветы в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня к зданию представительства Кемеровской области в Москве. 26 марта 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Свои соболезнования в связи с трагедией уже выразили власти многих стран, а работа Ассамблеи Межпарламентского союза в Женеве началась с минуты молчания в память о погибших.
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Десять спасенных девочек

Среди участников приема была и Елена Шамшина, главный специалист департамента социальной защиты населения Кемеровской области. В "Зимнюю вишню" она пришла со своей дочерью, отметить ее день рождения. Во время пожара не поддалась панике, проявила самообладание и спасла 10 девочек, которые вместе с ее дочерью находились в боулинге.

Здание торгово-развлекательного центра Зимняя вишня в Кемерово. 2 апреля 2018
© РИА Новости / Александр Патрин
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Адвокат рассказала, кто первым сообщил о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"
Елена Шамшина собрала и построила детей, показала всем, как нужно закрыть нос и рот, чтобы не надышаться дымом, и организованно, вместе с мамой еще одной девочки, вывела всех на улицу.

Неравнодушные студенты

На приеме чествовали волонтеров студенческого корпуса спасателей "Скала" Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ). В момент начала пожара они находились недалеко от "Зимней вишни", в университете, и прибыли на место трагедии в 16.40.

Вместе с сотрудниками полиции студенты участвовали в оцеплении охваченного огнем здания, помогали родителям найти детей, размещали пострадавших в штабе, оказывали всяческую помощь в пункте временного размещения людей, помогали разбирать завалы. На месте трагедии работали 52 волонтера из "Скалы". И до сих пор они посменно дежурят, следят за порядком на месте народного мемориала рядом со сгоревшим зданием.

Певцы Леонид Агутин и Анжелика Варум. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Варум отказалась от песни "Зимняя вишня" в своем репертуаре
Сергей Цивилев вручил медаль "За служение Кузбассу" основателю и руководителю студенческого корпуса спасателей "Скала" — Терезе Геворгян. Она аттестованный спасатель и промышленный альпинист, инструктор по оказанию первой помощи, передает свои знания и опыт в школах и детских лагерях, читает курсы для членов добровольных дружин.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта — погибли 60 человек, большинство из них — дети. По числу жертв этот пожар стал одним из крупнейших в России за 100 лет.

Пожар в торговом центре в Кемерово
© РИА Новости, Инфографика
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Пожар в торговом центре в Кемерово

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