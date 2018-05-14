На конференции в Сочи обсудят будущее регионального радиовещания

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Идеи эффективного продвижения регионального радио, факторы успеха и эффективные практики ведущих региональных радиобрендов обсудят на VII ежегодной конференции "Будущее регионального радио", которая пройдет в Сочи 31 мая – 1 июня.

Конференцию в рамках международного конгресса проводит Российская академия радио (РАР). Мероприятие соберет более 200 руководителей и ключевых специалистов ведущих радиостанций России — федеральных, региональных и локальных, сообщают организаторы.

"В ожидании того, как изменится все региональное радиовещание с внедрением цифрового формата, такие встречи очень полезны: у радийщиков есть шанс выйти из тени микрофона, за которым они так любят прятаться, и совместно решить, как встречать новый digital мир", — сказал руководитель русскоязычного радиовещания Sputnik Алексей Орлов

На конференции, которая пройдет при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, выступят руководители крупнейших российских радио-холдингов, признанные эксперты радиовещательной индустрии, представители компании "Российская телевизионная и радиовещательная сеть", Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, Федерального антимонопольного агентства, академики РАР.

"В Российской академии радио убеждены — постоянный диалог профессионалов индустрии позволяет находить и внедрять инновационные подходы и технологии, способствует повышению аудиторной и коммерческой привлекательности региональных радиостанций в условиях растущей конкуренции и сложной экономической ситуации на рекламном рынке", — говорится в сообщении организаторов.

В 2018 году основными темами конференции станут тенденции и перспективы программирования регионального радио, перспективы локального радиовещания, опыт и эффективные практики ведущих региональных радиобрендов, идеи эффективного продвижения регионального радио и другие.

МИА "Россия сегодня" выступает Главным информационным агентством мероприятия.