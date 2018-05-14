Арифулина : проект "Дай пять!" задает вектор развития индустрии развлечений

В среду, 16 мая в Москве пройдет финальный этап второй национальной телевизионной премии " Дай пять!". Более трех миллионов подростков в возрасте от 7 до 16 лет уже проголосовали на сайте премии и в соцсетях за лучшего актера, телеведущего, спортсмена и музыканта. Голосование завершится 15 мая. "Драйвово, честно и смело" — именно так охарактеризовала проект генеральный продюсер премии, режиссер и создатель многочисленных суперпроектов, в том числе, "Фабрики звезд" Лина Арифулина. Корреспондент РИА Новости Юлия Чичерина встретилась с ней, чтобы узнать об особенностях проекта, шоколаде и фильмах с категорией 6+:

— Лина Михайловна, совсем скоро пройдет вторая церемония награждения Национальной телевизионной премией "Дай пять!". Расскажите об этом проекте, чья это была идея?

— Существует очень много профессиональных премий в самых разных сферах, но премий, в которых голосовала бы самая активная аудитория — подростки, до недавнего времени не было. Наша команда занимается разными проектами, но исключительно подростковыми. И мне это очень интересно. Хотелось понять, что они слушают, что они смотрят, что любят. То есть, с одной стороны, было важно понять запрос подростковой аудитории, чтобы соответствовать ее ожиданиям, с другой — это еще и такой лайфхак в целом для индустрии: какой вектор развития на перспективу ей выбрать.

— Почему в качестве жюри вы выбрали аудиторию в возрасте от 7 до 16 лет? В положении о премии заявлены фильмы с 12+, голоса за которые будут отдавать дети от 7-16 лет…

— Школьники — это самая активная аудитория. Именно они через 5-10 лет будут формировать вкусы и мнения, и мы будем зависеть от них. Что касается выбора фильмов, то в положении действительно заявлены картины "12+". Это связано с объективными причинами: мы не ориентируемся на бокс-офис, а просто раздаем десять тысяч анкет детям 7-16 лет, и они сами вписывают в них названия тех фильмов, которые смотрят. В лонг-листе, к примеру, оказываются картины "18+" — дети все равно их смотрят, хотим мы этого или нет. К счастью, фильмов "12+" выпускается все больше, и именно они оказываются в нашей выборке. Увы, фильмов "0+" или "6+" в нашей стране практически не производят.

— Будет ли голосование справедливым — ведь эта аудитория в какой-то степени зависима от мнения взрослых?

— Это палка о двух концах: и дети зависят от взрослых, и взрослые зависят от детей. Но, общаясь с современными детьми и зная современных детей, могу сказать: скорее, они влияют на то, что слушают и смотрят их родители. Уверены, что голосование максимально справедливо: дети искренне высказывают свое мнение. И наша премия, пожалуй, одна из немногих платформ, где они реально могут это сделать.

— По опыту прошлого года, какой регион стал лидером по числу проголосовавших?

— Активность по регионам распределяется равномерно. Голосует вся страна и даже постсоветское пространство. Что касается вкусов, то здесь полный фейерверк мнений. К примеру, в одном регионе сердца детей могут принадлежать Black StarMafia, а в другом слушают Григория Лепса или группу "Кино".

— Победителем первой премии в категории "Хочу быть как…" стал популярный актёр и телеведущий Павел Прилучный. По каким критериям ведется отбор номинантов для голосования?

— Отбор номинантов в этой категории происходит следующим образом: дети пишут ответ на вопрос, на кого они хотят быть похожими. В прошлом году Павел Прилучный оказался в топе: в ответе на этот вопрос его упоминали максимальное количество раз. Несомненно, он был на волне популярности — снялся в сериалах, которые шли на центральных каналах. Ему помогли и соцсети. Все это сложилось в общую картину, благодаря которой Павел стал первым победителем в номинации "Хочу быть как…". В этом году сохраняется большая интрига: дети дают очень нестандартные ответы на вопрос "На кого ты хочешь быть похожим?".

— Как родилась идея вручения приза в виде плитки шоколада?

— Вся наша команда долго думала о том, как должен выглядеть этот приз. И, опять же, решили оттолкнуться от мнения детей: провели опрос, что, на их взгляд, могло бы стать такой наградой. Было много разных вариантов. Нам очень понравился ответ, в котором ребенок предложил делиться самым любимым лакомством — шоколадом.

— Три слова, которые охарактеризовали бы "Дай пять!"

— "Дай пять!" — это смело, честно и драйвово!