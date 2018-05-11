ОП проверит ценовую политику гостиниц и "частников" в преддверии ЧМ-2018

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Мониторинговый центр Общественной палаты РФ "Безопасность 2.0" проведет независимые проверки ценовой политики гостиничного бизнеса и арендодателей частного жилья в городах, принимающих чемпионат мира по футболу, сообщила журналистам глава мониторингового центра, член ОП РФ Елена Сутормина.

"Основная цель мониторинга — сделать независимый анализ, оказать содействие со стороны гражданского общества Роспотребнадзору, Ростуризму и другим государственным инстанциям, которые занимаются этой проблематикой, а также предоставить полезную информацию путешественникам", — сказала Сутормина.

Она подчеркнула, что помимо гостиниц, в обзор также войдут предложения по аренде квартир и апартаментов. Данные, полученные общественниками, будут направлены в органы государственной власти, а также опубликованы в открытом доступе.

"Сейчас очень важно, чтобы все, от кого зависит имидж нашей страны, вели себя достойно. Понятно стремление бизнеса зарабатывать на крупных спортивных мероприятиях, но в ряде случаев мы видим, что речь идет о трех- или даже четырехкратном завышении цен на гостиницы и арендное жилье. Это, безусловно, недопустимо и должно быть прекращено", — заявила член ОП РФ.

Сутормина добавила, что эксперты палаты уже определили "наиболее репрезентативные онлайн-площадки и сообщества по всем городам, принимающим матчи ЧМ-2018".

"Особенно пристально будем отслеживать и анализировать информацию по Москве и Санкт-Петербургу, а также предложения в дни вокруг даты финала", — пояснила Сутормина.