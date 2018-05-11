В Госдуме рассказали о ситуации с доступностью детских садов

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Проблема очередей в детских садах в большинстве регионов РФ почти решена — в 74 субъектах доступность дошкольного образования на сегодняшний день составила 99%, заявила депутат Госдумы, член Общероссийского народного фронта (ОНФ) Любовь Духанина.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Он поручил, среди прочего, обеспечить вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира, снизить в два раза уровень бедности в стране, улучшать жилищные условия не менее 5 миллионов семей ежегодно, обеспечить рост реальных доходов граждан и уровня пенсионного обеспечения. Одна из поставленных задач — доступность в РФ детских садов и яслей.

"Удалось решить огромнейшую задачу — обеспечить местами в детских садах детей в возрасте от 3 до 6,5 лет. В 74 регионах доступность дошкольного образования составляет 99%, в четырех регионах — от 95 до 99%", — сказала Духанина на пресс-конференции.

Она пояснила, что данные были получены в результате опроса ОНФ.