В Госдуме рассказали о ситуации с доступностью детских садов

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Проблема очередей в детских садах в большинстве регионов РФ почти решена — в 74 субъектах доступность дошкольного образования на сегодняшний день составила 99%, заявила депутат Госдумы, член Общероссийского народного фронта (ОНФ) Любовь Духанина.
"Удалось решить огромнейшую задачу — обеспечить местами в детских садах детей в возрасте от 3 до 6,5 лет. В 74 регионах доступность дошкольного образования составляет 99%, в четырех регионах — от 95 до 99%", — сказала Духанина на пресс-конференции.
Она пояснила, что данные были получены в результате опроса ОНФ.