Расходы на высшее образование предложили увеличить на 2,57 млрд рублей

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Министерство финансов России предложило увеличить расходы на высшее образование в 2018 году на 2,57 миллиарда рублей, следует из проекта поправок в бюджет, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В целом на государственную программу "Развитие образования" предлагается выделить на 2,64 миллиарда рублей больше, чем в прошлом году. При этом на программы высшего образования предлагается увеличить расходы на 2,566 миллиарда рублей. На программы среднего профессионального образования Минфин предлагает уменьшить финансирование в 2018 году на 720 миллионов рублей.

Что касается дошкольного и общего образования, расходы предлагается урезать на 332 миллиона рублей. При этом на подпрограмму, касающуюся дополнительного образования детей и реализации молодежной политики, предлагается увеличить расходы на 816 миллионов рублей.