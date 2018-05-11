Медики рассказали о состоянии Малобродского

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Фигурант дела "Седьмой студии" Алексей Малобродский по-прежнему находится в кардиореанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в городской клинической больнице имени Ерамишанцева в пятницу.

В четверг Басманный суд Москвы повторно отказался перевести Малобродского из СИЗО под домашний арест, после чего экс-директору "Гоголь-центра" стало плохо. Его госпитализировали в кардиореанимацию в тяжелом состоянии. Как заявил РИА Новости кардиохирург Малобродского Ярослав Ашихнин, у него нестабильная стенокардия — ситуация, при которой очень высок риск развития инфаркта миокарда.

"Находится в реанимации, состояние тяжелое", — сказала собеседница агентства.

В мае 2017 года в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина. Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников был помещен под домашний арест.

Сейчас фигурантов этого громкого дела знакомят с собранными следствием материалами дела, после чего оно должно поступить в суд для рассмотрения по существу. Речь идет о хищении 133 миллионов рублей. Все фигуранты, включая Серебренникова, обвинения отвергают. Исключение — бывший бухгалтер Нина Масляева, давшая показания на других фигурантов.

Около месяца назад жена Малобродского написала открытое письмо омбудсмену Татьяне Москальковой и главе СК РФ Александру Бастрыкину, в котором выразила опасение за жизнь и здоровье 60-летнего мужа после его перевода из "Матросской тишины" в СИЗО "Медведково". Малобродского тогда поместили в 12-местную камеру, но после вмешательства Москальковой его перевели в камеру на четырех человек.