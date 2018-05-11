Суд обязал бурятские власти построить очистные сооружения на Байкале

КРАСНОЯРСК, 11 май — РИА Новости. Суд по иску прокурора обязал бурятские власти построить очистные сооружения в поселке Селенгинск, стоки от которого загрязняли озеро Байкал, сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.

В ведомстве сообщили, что существующая система очистки сточных вод в поселке находится в полуразрушенном аварийном состоянии. Стоки попадают в самую крупную артерию озера — реку Селенга, несущую до 40% воды в Байкал. Результаты исследований свидетельствуют о превышении допустимого содержания вредных веществ от 50 (нитрит-ион) до 2 (фосфат ион) раз.

"Решением Кабанского районного суда удовлетворен иск Восточно-Байкальского межрайонного природоохранного прокурора к министерству строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики, администрации МО ГП "Селенгинское" о понуждении принять меры по строительству новых очистных сооружений поселка Селенгинск", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что решение суда в законную силу не вступило.

Байкал — самое глубокое пресноводное озеро планеты, максимальная глубина — 1637 метров. Длина береговой линии — около 2 тысяч километров. Байкал обладает колоссальным объемом воды — 23 тысячи кубических километров (около 20% мировых запасов пресной воды). —0-