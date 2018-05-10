Андреева и Елисеев вернутся в эфир программы "Время" по будням

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Руководитель дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов больше не будет вести выпуски новостной программы "Время", программу в будни для европейской части России вновь будут вести попеременно Виталий Елисеев и Екатерина Андреева, сообщил в четверг РИА Новости Клейменов.

Клейменов в феврале вернулся в качестве ведущего в эфир программы "Время", который выходит по будням на европейскую территорию России, сменив Андрееву и Елисеева. Они вели "Время" в телеэфирах, рассчитанных на другие часовые пояса, а также появлялись в эфире для центральной части России в выходные.

"Я попрощался… Будут вести программу Андреева и Елисеев, как мы и обещали", — сказал Клейменов.

Он пояснил, что попрощался со зрителями Первого канала 8 мая.

"Сегодня программу будет вести тот же, кто и вчера — Виталий Елисеев", — сказал собеседник агентства.

При этом Клейменов не стал отвечать на вопрос, когда в эфир вернётся Андреева. Ранее он сообщал РИА Новости, что ведущая вернется в обновленный эфир телепрограммы "Время" после того, как ее команда овладеет всеми технологическими возможностями новой студии и всем инструментарием нового новостного стандарта. При этом телезрители заметили, что в последних выпусках новостей, выходящих на Первом канале в выходные, Андреева не просто зачитывала новости за столом ведущего, а передвигалась по новой студии программы, активно пользуясь ее новыми возможностями.