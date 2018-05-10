Климов выступил за введение поправок в "закон Димы Яковлева"

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Поправки в закон "Димы Яковлева" можно дополнить введением уголовной и административной ответственности за вмешательство в выборы РФ, заявил РИА Новости в четверг глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

Депутаты Госдумы планируют внести на рассмотрение парламента законопроект, который предусматривает предание статуса нежелательных в России для иностранных НКО за вмешательство в выборы в РФ. Документ предполагает в том числе отказ таким НКО в банковских операциях.

"Наша комиссия неоднократно обсуждала подобные меры. Противодействовать попыткам нарушения нашего электорального суверенитета нужно системно. Я бы предложил не только не пускать представителей таких НКО в Россию и "замораживать" их активы, но и предусмотреть уголовную и административную ответственность за вмешательство в наше избирательное право", — сказал Климов.