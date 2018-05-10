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Общество

"Вы пошутили — и я шучу". Студент расстрелял подростков из отцовского ружья

13:3010.05.2018
(обновлено: 14:10 10.05.2018)
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© РИА Новости / СК РФПерейти в фотобанкЗдание колледжа в Новосибирской области, где произошла стрельба. 10 мая 2018Здание колледжа в Новосибирской области, где произошла стрельба. 10 мая 2018
© РИА Новости / СК РФ
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости, Ирина Халецкая. В Барабинске Новосибирской области 17-летний студент Илья И. ранил однокурсника, выстрелив в него из охотничьего ружья прямо на уроке. Двое других, чтобы спастись, выпрыгнули в окно. Но нападавший не стал никого догонять и покончил с собой. Преподаватель, которая находилась в этот момент в классе, ничего сделать не успела. Известно, что студент принес оружие в колледж в разобранном виде. СК возбудил уголовное дело.

Сотрудники полиции. Архивное фото
© РИА Новости / Вадим Жернов
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В Новосибирской области студент открыл стрельбу во время занятий

"Был забитым"

Инцидент произошел утром 10 мая в аудитории Барабинского филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Лунина.
Илья И. учился на первом курсе — на электрика-контактника. Однокурсники рассказали корреспонденту РИА Новости, что за год студент ни с кем толком не наладил дружеских отношений, "был забитым", но никто открыто над ним не издевался, разве что иногда подшучивали.

При этом сотрудники прокуратуры Новосибирской области в комментарии РИА Новости сообщили, что причиной стрельбы могли стать как раз издевательства — смысл реплик стрелявшего сводился именно к этому. По свидетельствам очевидцев, молодой человек зашел в класс и направил ружье в толпу со словами: "Раньше вы надо мной шутили, теперь шутить буду я".

Одному из студентов выстрелом раздробило плечо. Сейчас он в реанимации, врачи прооперировали его, но состояние пока оценивается как тяжелое. Еще двое выпрыгнули из окна, переломав ноги. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Эрик Харрис и Дилан Клеболда во время стрельбы в школе Колумбайн
© AP Photo / Jefferson County Sheriff's Department, File
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Со слов очевидцев, стрелок целился в конкретного человека — Диму Б. (ему и раздробило плечо). Однако, по информации СМИ, Илья стрелял наугад, а когда ученики в панике выбежали из класса, вышел в коридор и покончил с собой.

С оружием на ты

Сейчас страница Ильи в социальных сетях заблокирована, тем не менее пользователи распространяют скриншот, где видно, что Илья размещал изображения со свастикой. Кроме того, сообщают СМИ, студент в тот момент, когда зашел в кабинет и направил дуло на однокурсников, "кричал приветствия Гитлеру".

Илья практически не публиковал новые фото с 2012 года. На последних снимках он запечатлен в основном со своей бабушкой, про которую пишет "моя любимая бабуля".

По предварительной версии, молодой человек принес ружье из дома в рюкзаке. Оружие принадлежало его отцу и было официально зарегистрировано. Отец Ильи — сотрудник вневедомственной охраны и заядлый охотник. Он нередко брал сына с собой на охоту, поэтому парень знал, как обращаться с оружием. Когда отец был на работе, Илья стащил ружье, разобрал его, а потом собрал уже в колледже, в туалете. После звонка он с опозданием пришел на урок и открыл стрельбу.

Охрана не заметила

Новосибирский колледж транспортных технологий имени Лунина — одно из старейших в регионе образовательных учреждений. Здесь готовят рабочих для предприятий Западно-Сибирской железной дороги. Колледж занимает три учебных корпуса в Железнодорожном и Заельцовском районах Новосибирска, а также один корпус и общежитие в Барабинске.

Ученик в школьном коридоре. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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По поручению врио губернатора области создана рабочая комиссия по проведению оперативного расследования ЧП, которую возглавил заместитель министра образования региона Андрей Головнин. Кроме этого, на место выехали члены комиссии по делам несовершеннолетних.

Следствие уже назначило ряд экспертиз, в том числе медицинские, медико-криминалистическую, баллистическую и другие. Главный вопрос — почему никто из охранников не обратил внимания на массивный предмет в рюкзаке ученика. Впрочем, по информации местных СМИ, в тот момент, когда Илья заходил в школу, охранника на посту просто не было.

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