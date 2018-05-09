Шагом марш: "Бессмертный полк" собрал рекордные для Вены 800 участников

ВЕНА, 9 мая — РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" в Вене в день 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне собрала около 800 участников — рекордное количество для австрийской столицы, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.

В апреле 1945 года советские войска освободили столицу Австрии. Меньше чем через месяц был #День_Победы. А сегодня по улицам Вены прошёл #БессмертныйПолк. pic.twitter.com/I2d5LXFmfJ — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 9 мая 2018 г.

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Акция прошла на центральной площади Шварценбергплатц, где установлен главный памятник советским солдатам, павшим за освобождение Вены. В прошлом году мероприятие собрало 500 человек.

Акция "Бессмертный полк" проводится 9 мая в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

По традиции команду для начала торжественного марша дал ветеран Владимир Располыхин, участвовавший в боях за освобождение Вены. "Дорогие друзья! В честь святого праздника, нашего Дня Победы, 73-й годовщины нашей победы над немецким фашизмом "Бессмертный полк" подготовится к шествию. Шагом марш!" — раздалась команда.

Дети и взрослые, пожилые и молодежь, россияне и австрийцы выстроились в широкую колонну и прошли вокруг фонтана перед монументом, подпевая раздававшейся на площади песне "День Победы". Затем была объявлена минута молчания.

"Моя бабушка Политова Прасковья Алексеевна, она из Карелии, прошла блокаду Ленинграда, работала санитаркой. А это мой дедушка", — рассказала РИА Новости Анастасия из города Жукова, где она со всей семьей ежегодно участвует в акции, а в этом году смогла почтить память своих родных в Вене.

Люди несли как штендеры с фотографиями своих героев, так и самодельные портреты. Изготовить штендеры можно было бесплатно в Российском центре науки и культуры, однако, по словам организаторов, в этом году новых заявок на их изготовление было меньше, чем в предыдущие годы.

Всего на площади в момент проведения акции собралось более тысячи человек.