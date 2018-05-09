"Бессмертный полк" в Тамбовской области объединил 125 тысяч человек

ТАМБОВ, 9 мая — РИА Новости. Под знамена "Бессмертного полка" в Тамбове в День Победы встали 62 тысячи человек, а всего в городах и районах области в шествиях приняли участие 125 тысяч человек, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

В этом году патриотическая акция стала самой массовой за все время проведения в Тамбовской области. Возглавил колонну областного центра губернатор Александр Никитин, который вместе с семьей прошел в строю полка с портретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

"Уже не первый день по улицам городов, сёл и посёлков страны бурным потоком разливаются гигантские волны "Бессмертного полка". Они захватили в свою многомиллионную стихию сыновей, дочерей, внуков и правнуков тех, кто с признательностью смотрит с больших и малых фотопортретов через годы и десятилетия на новый мир, искрящийся всеми красками жизни, на юное поколение, за которое они не жалели ни сил, ни самой жизни. Воодушевляющее шествие охватило страны Европы, Азии, Южной и Северной Америки, страны Востока и Запада, став в некоторых из них таким же, как у нас, государственным праздником. Везде, где живут наши соотечественники, которым дорога память об их героических дедах и прадедах, проходит "Бессмертный полк". И какие бы расстояния и часовые пояса нас ни разделяли, в эти дни мы нерасторжимо вместе, мы — единый русский народ!", — цитирует пресс-служба слова Никитина.

В этом году старт акции в Тамбове был дан в 15:00, чтобы горожане могли в первой половине дня посмотреть праздничный военный парад и поучаствовать в других торжественных мероприятиях. В колонне с тамбовчанами прошли все руководители региона. Многотысячный полк проделал путь по новому маршруту, финальной точкой которого стал Парк Победы, где был организован праздничный концерт.

В пресс-службе добавили, что сотни тамбовчан в составе делегаций из различных городов и районов области принимают участие в шествии "Бессмертного полка" за рубежом, в том числе, во Франции, в Германии, Болгарии, и Люксембурге.

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