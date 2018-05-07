Всемирный фонд дикой природы оценил экологические поручения Путина

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Экологические поручения президента России Владимира Путина до 2024 года являются правильными, особенно в части сокращения загрязнения и обращения с отходами, заявил РИА Новости директор Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Игорь Честин.
"Позитивно оцениваем поручения по сокращению загрязнения. Неблагоприятная обстановка уже стала препятствием для инвестиций — люди не хотят дополнительных доходов пока не улучшится экологическая обстановка", – сказал Честин.
Он также отметил, что WWF положительно оценивает поручения в области отходов, особенно в связи с отсутствием прямого упоминания мусоросжигания. В то же время, нет указания на необходимость раздельного сбора как главного условия правильного обращения с отходами, отметил эколог.
В то же время, собеседник агентства выразил сожаление, что в указе президента не были упомянуты возобновляемые источники энергии, необходимость сокращения выбросов парниковых газов и цели развития ООН, которые находятся в центре повестки дня "Большой двадцатки" (G20).
"Что мне нравится – это то, что есть возможность зафиксировать, какие показатели должны быть достигнуты в наиболее загрязнённых регионах", – добавил директор по природоохранной политике WWF России Евгений Шварц.
Он также отметил, что WWF приветствуют появление списка грязных городов, в который включено большинство действительно наиболее экологически сложных промышленных центров страны.