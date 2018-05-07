Всемирный фонд дикой природы оценил экологические поручения Путина

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Экологические поручения президента России Владимира Путина до 2024 года являются правильными, особенно в части сокращения загрязнения и обращения с отходами, заявил РИА Новости директор Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Игорь Честин.

Путин в понедельник своим указом поручил правительству к 2024 году ликвидировать в стране все выявленные несанкционированные свалки в границах городов. Кроме того к 2024 году объем вредных выбросов в атмосферу в наиболее загрязненных городах России должен снизиться не менее чем на 20%.

"Позитивно оцениваем поручения по сокращению загрязнения. Неблагоприятная обстановка уже стала препятствием для инвестиций — люди не хотят дополнительных доходов пока не улучшится экологическая обстановка", – сказал Честин.

Он также отметил, что WWF положительно оценивает поручения в области отходов, особенно в связи с отсутствием прямого упоминания мусоросжигания. В то же время, нет указания на необходимость раздельного сбора как главного условия правильного обращения с отходами, отметил эколог.

"Защита заповедников, устранение барьеров на пути развития возобновляемой энергетики, раздельный сбор и переработка отходов вместо сжигания являются предложениями, получившими поддержку более ста тысяч россиян в рамках крупнейшей природоохранной акции "Час Земли". Эти предложения я лично передал президенту", – добавил Честин.

В то же время, собеседник агентства выразил сожаление, что в указе президента не были упомянуты возобновляемые источники энергии, необходимость сокращения выбросов парниковых газов и цели развития ООН, которые находятся в центре повестки дня "Большой двадцатки" (G20).

"Что мне нравится – это то, что есть возможность зафиксировать, какие показатели должны быть достигнуты в наиболее загрязнённых регионах", – добавил директор по природоохранной политике WWF России Евгений Шварц.

По его словам, особенно своевременно поручение снизить выбросы загрязняющих веществ в воздух в крупных промышленных центрах, включая города Братск и Красноярск. "Оно требует от будущего председателя правительства отклонить ходатайство "Русала" об отсрочке внедрения природоохранных программ в компании. Дело в том, что главными загрязнителями воздуха в Братске и Красноярске являются не выхлопы автомобилей, составляющие около 20% от загрязнения, а выбросы с металлургических заводов", – сказал Шварц.

Он также отметил, что WWF приветствуют появление списка грязных городов, в который включено большинство действительно наиболее экологически сложных промышленных центров страны.