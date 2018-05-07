Путин поручил создать 15 научно-образовательных центров мирового уровня

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил к 2024 году создать в стране не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции деятельности университетов и бизнес-структур, сообщает пресс-служба президента.

Уточняется, что поручение дано в рамках указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

"Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере науки исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить… создание не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики", — говорится в сообщении.