В Алтайском крае стартовала новая губернаторская программа "85х85"

БАРНАУЛ, 7 мая — РИА Новости. Новая губернаторская программа "85х85", в рамках которой к очередному юбилею региона запланировано построить, реконструировать и отремонтировать 85 социально значимых объектов, стартовала в Алтайском крае, сообщает министерство экономического развития региона.

По данным ведомства, как и предшествующие юбилейные программы "75х75" и "80х80", новая программа сформирована в соответствии с социальными запросами жителей края.

"Губернаторская программа "85х85" охватывает все районы и городские округа Алтайского края, при этом акцент сделан на объектах образования и здравоохранения. В программу включено 48 объектов образования, 21 — здравоохранения, три объекта культуры, восемь — физкультуры и спорта, пять — жилищно-коммунального хозяйства", — говорится в сообщении.

В настоящее время в регионе определяют приоритеты и очередность реализации вошедших в программу "85х85" объектов, однако уже сейчас можно сказать, что 2018 год станет своего рода переходным периодом между действующей программой "80х80" и новой программой "85х85".

Так, в краевой адресной инвестиционной программе в 2018 году предусмотрено финансирование 43 объектов губернаторской программы "80х80" с общим объемом ассигнований из краевого бюджета более 1,3 миллиарда рублей и 12 объектов программы "85х85" с общим объемом ассигнований из краевого бюджета более 500 миллионов рублей.

С учетом выделения указанных средств по программе "85х85" в этом году уже идет строительство двух объектов в Барнауле: школы на 550 учащихся в квартале 2006а и здания театра кукол "Сказка" на улице Пушкина. Кроме того, начнется реконструкция водопроводных сетей в селе Волчиха, а также ремонт школ в райцентрах Родинского и Петропавловского районов, в селе Сереброполь Табунского района и в селе Мичуринское Хабарского района.

Другие новости региона читайте здесь >>