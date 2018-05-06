Глава Смоленщины потребовал ликвидировать незаконную свалку

СМОЛЕНСК, 6 мая - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Алексей Островский потребовал от властей Рославльского района ликвидировать до начала осени несанкционированную свалку на территории Остерского сельского поселения, сообщил РИА Новости представитель региональной администрации.

В пресс-службе обладминистрации напомнили, что глава региона, будучи председателем областной Антитеррористической комиссии, регулярно совершает облеты территории для выявления недостатков контроля за тушением действующих очагов лесных пожаров, незаконной вырубкой древесины и разработкой карьеров, а также за местами несанкционированного размещения твердых бытовых отходов.

"Реализуя именно такой подход, Островский в ходе визита в Рославльский район обратил внимание на отсутствие работы по ликвидации незаконной свалки мусора в Остерском сельском поселении", — сказал собеседник агентства.

"Пролетая на вертолете, я увидел с воздуха, что, к сожалению, до сих пор не предпринимаются никакие меры для того, чтобы эту незаконную свалку мусора, образовавшуюся здесь, судя по всему, достаточно давно, ликвидировать. Это, конечно, кошмар. Свалка наносит серьезный вред экологии и здоровью людей, ведь они дышат этим воздухом", — сказал губернатор, обращаясь к главе Рославльского района Валерию Новикову.

Новиков сообщил, что свалка возникла более 50 лет назад. Между тем, с 2016 года в муниципальном образовании действует официальный полигон для хранения и переработки ТБО.

"С учетом проведения необходимых конкурсных процедур и организации работы в рамках действующего правового поля поручаю в срок до 1 сентября свалку ликвидировать", —заявил глава региона. При этом он сообщил, что намерен приехать в Рославльский район в рамках традиционного посещения учебных заведений в День знаний и проинспектировать выполнение поручения.

"К 1 сентября свалки быть не должно", — отметил Островский. Он также дал указание провести проверку в отношении руководителей предприятий и организаций, которые на протяжении длительного времени незаконно вывозили сюда мусор.

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