В митинге "Левого фронта" в Москве участвуют 180 человек

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В митинге "Левого фронта" на Суворовской площади в Москве участвуют 180 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Ранее мэрия Москвы согласовала "Левому фронту" проведение митинга 6 мая на Суворовской площади. До этого лидер движения Сергей Удальцов сообщил, что подал заявку в мэрию о проведении митинга, посвященного обсуждению инаугурации Владимира Путина.

"На Суворовской площади Москвы проходит согласованный властями города митинг. В мероприятии принимает участие 180 человек. Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану правопорядка и безопасности", — сказал собеседник агентства.

Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, Удальцов заявил собравшимся, что российским политическим силам не хватает единства и консолидации.

"Нам за эти годы пока не хватило все-таки сил, энергии и умений объединяться", — сказал он.