Крымский татарин узнал о судьбе пропавшего в 42-м году брата спустя 76 лет

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Девяностолетний крымский татарин Нури Билялов спустя 76 лет узнал о судьбе пропавшего во время Великой Отечественной войны брата Ресуля, сообщает крымско-татарская версия портала "Россия для всех".
Ресуль Билялов попал в плен под Харьковом в 1942 году. Он был одним из 2,5 тысяч советских военнослужащих, угнанных в Польшу. Затем их перебросили на финскую территорию, которая сейчас входит в состав Мурманской области, для строительства военного аэродрома. Мужчина погиб в 1944 году в лагере для военнопленных Люфтваффе "Наутси".
Поисковики обнаружили останки более трехсот погибших в лагере в 2009 году, их перезахоронили на воинском мемориале "Долина Славы". В рамках работы по розыску семей солдат документы Белялова попали к крымским поисковикам, а они передали их в Духовное управление мусульман Крыма с просьбой разместить на имеющихся ресурсах. Благодаря неравнодушным подписчикам публикацию увидел внук Нури Билялова Эрнест Кешфи.
"Россия для всех" помогла Нури Билялову с внуком и правнуком приехать в Мурманск. Несмотря на возраст, он сразу решил посетить место захоронения останков своего брата. По словам Нури, он не сомневался, что сумеет узнать о судьбе Расуля.
В воскресенье, 6 мая, у мемориала в Долине Славы традиционно собираются ветераны, родственники захороненных здесь воинов, жители Мурманской области. В этот день на месте захоронения останков Ресуля Билялова впервые побывают Нури, его внук и правнук.