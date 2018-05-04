Эксперт призвал проработать механизм получения пенсии безработными в России

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Механизм получения пенсии безработными, которые должны самостоятельно отчислять за себя страховые взносы, нуждается в чёткой проработке, считает начальник лаборатории пенсионных систем и актуарного прогнозирования социальной сферы Института социального анализа и прогнозирования РАНХигС Елена Гришина.

Ранее депутат Госдумы Сергей Вострецов выступил с идеей, что россияне, которые не являются официальными безработными, пенсионерами, инвалидами, но при этом не имеют постоянного места работы, должны самостоятельно отчислять за себя страховые взносы в ПФР, Фонд социального страхования и ОМС, написала в пятницу "Российская газета".

"Механизм системы получения пенсии безработными нуждается в чёткой проработке и учёте различных деталей. Это нужно для того, чтобы избежать рисков, учитывая положение людей, которые все-таки не могут работать по объективным причинам. При этом сама цель законопроекта, она тоже понятна, потому что в противном случае накладываются дополнительные нагрузки на работающих людей, которые имеют белую зарплату. Они должны будут уплачивать не только за себя, но и за всех остальных, которые не работают",- заявила РИА Новости Гришина.

Она также добавила, что эта идея обсуждалась в определенных кругах, это связано с тем, что достаточно большая доля населения не работает или не занята по каким-то другим причинам. "Соответственно, нужно понимать, как мы должны предоставлять им по достижению общеустановленного пенсионного возраста – пенсию, из каких средств. Либо за них платят те люди, которые работают и получают белую зарплату, либо существует какой-то механизм, который дает им возможность обеспечить свою базовую составляющую пенсии" — отметила Гришина.