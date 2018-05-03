Память жертв пожара в Кемерово почтили на 40-й день трагедии

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Памятные мероприятия прошли в четверг в Кемерово на 40-й день после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", жертвами трагедии тогда стали 60 человек.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Знаменском соборе города совершил панихиду по жертвам трагедии и возложил цветы к народному мемориалу у сгоревшего здания торгового центра. Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло обсудил с главами регионов округа меры, которые в будущем позволят не допустить подобных трагедий.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта — погибли 60 человек, большинство из них — дети. По числу жертв этот пожар стал одним из крупнейших в России за 100 лет.

Панихида с патриархом



На заупокойную молитву в Знаменском кафедральном соборе собрались родные и друзья погибших, а также большое число верующих кемеровчан. Панихиду посетили Сергей Меняйло и временно исполняющий обязанности главы Кузбасса Сергей Цивилев, другие представители городских и региональных властей. На соборной площади из-за того, что храм не смог вместить всех пришедших, были установлены экраны, на которых транслировалось богослужение.

После богослужения патриарх преподнес в дар кафедральному собору большую икону — образ святого мученика-младенца Гавриила Белостокского с частицей его мощей.

После этого предстоятель лично пообщался с каждым из родственников погибших. Каждому из них патриарх передавал икону Воскресения Христова, брал их за руки и говорил слова утешения.

Несколько минут патриарх общался с Игорем Востриковым, который в результате пожара потерял всю свою семью — жену и детей. Востриков сказал патриарху, что хотел бы заняться общественно полезной деятельностью и попросил его благословения. По его словам, единственный смысл своей жизни он видит теперь в том, чтобы "направить всю силу на благо общества". Патриарх также сказал ему слова напутствия и, в частности, отметил, что главное, что может помочь ему пережить страшную трагедию и найти в себе силы, это "личный опыт общения с Богом".

После панихиды патриарх Кирилл возложил цветы к народному мемориалу у здания сгоревшего торгового центра. К этому мемориалу в форме сердца местные жители со дня трагедии несут цветы, игрушки и свечи. На нем также лежат фотографии, иконы, статуэтки ангелов, сладости и письма со словами поддержки из разных регионов.

"В сороковой день мы совершаем особую молитву за тех, кто скончался. На этом месте, взирая на эти цветы и на эти игрушки, особым образом чувствуешь всю ту бездну горя, через которую прошли люди, родители, близкие", — сказал патриарх, обращаясь к собравшимся у мемориала кемеровчанам.

Он сказал слова утешения, напомнив о скоротечности человеческой жизни и необходимости верить в вечность. Патриарх также выразил надежду, что светские и церковные власти будут оказывать материальную и духовную помощь родственникам и близким погибших в результате пожара на протяжении всей их жизни, а не только в первый период после трагедии.

На месте ТЦ будет сквер



Как сообщалось ранее, здание сгоревшего ТЦ в Кемерово будет снесено. В четверг врио главы Кузбасса Сергей Цивилев сообщил журналистам, что работы по сносу начнутся во второй половине мая. На его месте появится сквер памяти погибших. По словам Цивилева, все будет сделано в очень короткие сроки, к 1 сентября — началу нового учебного года. Будет снесено не только здание торгового центра, но и постройки рядом.

Расходы по сносу сгоревшего здания возьмут на себя собственники "Зимней вишни". "Есть договорённости с собственниками, они активно помогают нам в этом, берут на себя расходы, в том числе сейчас подписываем с ними соглашения по передаче имущества городу на безвозмездной основе", — отметил Цивилев.

Почти 80% проверенных объектов с нарушениями



Утром в четверг в Кемерово полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло провел совещание с главами регионов округа, где обсуждались меры обеспечения пожарной безопасности в торговых центрах и других подобных объектах.

Меняйло рассказал, что в Сибири уже проверено свыше 4,5 тысячи из более 10 тысяч объектов с массовым пребыванием людей. Такие проверки после пожара в "Зимней вишне" начались по всей России. По словам Меняйло, в 80% случаев выявлены нарушения. Помимо формальных замечаний проверяющие выявили случаи, когда нет пожарных выходов, сигнализаций, а также выявили объекты, на которых до сих пор не устранены нарушения, выявленные в ходе аналогичных проверок прошлых лет, сказал полпред.

"Есть критерии, несоблюдение которых прямо влияет на безопасность людей. Поэтому пришли к соответствующему решению: если в течение 10 суток не выполнено требование, то деятельность надо приостанавливать", — сказал Меняйло на совещании.

Цивилев в ходе совещания предложил для обеспечения безопасности ввести страхование объектов массового пребывания людей и создать в каждом из них специальные управляющие компании. По словам врио главы региона, после пожара в "Зимней вишне" администрация Кузбасса подготовила предложения по изменению нормативно-правовых актов, касающихся вопросов пожарной безопасности.

"Наша главная задача — сделать нашу страну удобной для проживания, чтобы люди жили счастливо и безопасно. Это наша общая задача, и она должна осуществляться в рамках разумного диалога и поиска разумного компромисса", — сказал он.