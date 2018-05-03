Патриарх Кирилл возложил цветы к мемориалу у ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово

КЕМЕРОВО, 3 мая — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг, на сороковой день после пожара в ТЦ "Зимняя вишня", возложил цветы к народному мемориалу у здания сгоревшего торгового центра.

К этому мемориалу местные жители со дня трагедии несут цветы, игрушки и свечи.

"В сороковой день мы совершаем особую молитву за тех, кто скончался. На этом месте, взирая на эти цветы и на эти игрушки, особым образом чувствуешь всю ту бездну горя, через которую прошли люди, родители, близкие", — сказал патриарх, обращаясь к собравшимся у мемориала кемеровчанам.

Он также высказал собравшимся слова утешения, напомнив о скоротечности человеческой жизни и необходимости верить в вечность.

В церемонии также приняли участие полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло, врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев, мэр Кемерово Илья Середюк, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов и другие представители мусульманской общины, общественные деятели.

Третье мая — сороковой день после крупного пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", унесшего 25 марта жизни 60 человек, большинство из которых — дети.