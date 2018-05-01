На Куршской косе посадили сад в память о погибших при пожаре в Кемерово

Пожар в торговом центре в Кемерово (986)

Посадка деревьев в яблоневом саду в память о жертвах трагедии в Кемерово. 30 апреля 2018

Посадка деревьев в яблоневом саду в память о жертвах трагедии в Кемерово. 30 апреля 2018

КАЛИНИНГРАД, 1 мая — РИА Новости. Яблоневый сад в память о погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово высадили на территории национального парка "Куршская коса" в Калининградской области, сообщает пресс-служба нацпарка.

Трагедия в Кемерово произошла 25 марта. В результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" погибли 60 человек, среди них много детей. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за 100 лет.

"Это не просто экологическая акция по посадке деревьев — это наша дань памяти о погибших при пожаре в Кемерово. Яблони приживутся под контролем специалистов национального парка, зацветут, потом дадут плоды", — сказал директор национального парка Анатолий Калина, слова которого приводит пресс-служба.

© Фото : Национальный парк "Куршская коса" Посадка деревьев в яблоневом саду в память о жертвах трагедии в Кемерово. 30 апреля 2018 © Фото : Национальный парк "Куршская коса" Посадка деревьев в яблоневом саду в память о жертвах трагедии в Кемерово. 30 апреля 2018

Сад разбили на Куршской косе на территории, выделенной национальным парком для реализации федерального проекта "Дикая природа России: сохранить и увидеть". Высаживать 64 саженца специалистам нацпарка помогали руководитель департамента лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному округу Алексей Эглит, глава управления Росприроднадзора по Калининградской области Александр Иванов, калининградский межрайонный природоохранный прокурор Денис Ким, волонтеры из Калининграда и местные жители. Благословил высадку яблонь настоятель Зеленоградского прихода Преображения Господня отец Игорь.

Куршская коса — это узкая полоса суши между Балтийским морем и Куршским заливом, которая образует самый маленький национальный парк в стране. В границах нацпарка находится три населенных пункта, по территории косы проходит российско-литовская государственная граница. За свои уникальные природные ландшафты территория внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.