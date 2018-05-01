В России с первого мая МРОТ сравняется с прожиточным минимумом

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. С 1 мая уровень минимального размера оплаты труда поднимется до размера прожиточного минимума 11 163 рублей. Повышение МРОТ повлияет не только на зарплаты, но и на оплату декретных отпусков и пособия по уходу за детьми до 1,5 лет для работающих граждан, а также на оплату больничных. При этом МРОТ повлияет только на минимальные размеры выплат.
Ряд пособий в России привязан к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). Максимальный размер декретных выплат с 1 мая не меняется, поскольку он привязан к предельной базе по взносам в ФСС (ежегодно утверждается правительством), однако минимальный размер выплаты в день не должен быть ниже дневного МРОТ на момент ухода в декрет.
Размер пособия по нетрудоспособности составляет от 60% до 100% среднего заработка в зависит от трудового стажа работника. Максимальный размер пособия рассчитывается на основе предельного значения базы по ФСС за предыдущие два года и не зависит от МРОТ, а минимальный – исходя из действующего на момент открытия больничного МРОТ. Минимальный размер выплачивается, если в расчетном периоде у работника не было заработка, либо средний заработок был меньше 24-кратного МРОТ.