В России с первого мая МРОТ сравняется с прожиточным минимумом

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. С 1 мая уровень минимального размера оплаты труда поднимется до размера прожиточного минимума 11 163 рублей. Повышение МРОТ повлияет не только на зарплаты, но и на оплату декретных отпусков и пособия по уходу за детьми до 1,5 лет для работающих граждан, а также на оплату больничных. При этом МРОТ повлияет только на минимальные размеры выплат.

Впервые в истории России МРОТ сравняется с прожиточным минимумом. Как ранее заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, это повышение коснется миллионов человек, включая работников бюджетной сферы. По его словам, из резервного фонда правительства на эти цели выделяется более 16 миллиардов рублей в дополнение к тем 20 миллиардам, которые были распределены в марте.

Ряд пособий в России привязан к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). Максимальный размер декретных выплат с 1 мая не меняется, поскольку он привязан к предельной базе по взносам в ФСС (ежегодно утверждается правительством), однако минимальный размер выплаты в день не должен быть ниже дневного МРОТ на момент ухода в декрет.

Аналогично рассчитывается пособие по уходу за ребенком до полутора лет. При этом в отличие от декретного отпуска выплачивается не 100% от средней зарплаты, а 40%. Сумма МРОТ влияет также только на минимальное пособие, но только в том случае, если речь идет о трудоустроенном получателе, тогда размер пособия составит 40% от МРОТ. Если же получатель пособия не работает или является индивидуальным предпринимателем, то используется базовый размер пособия, который не изменится при повышении МРОТ.

Размер пособия по нетрудоспособности составляет от 60% до 100% среднего заработка в зависит от трудового стажа работника. Максимальный размер пособия рассчитывается на основе предельного значения базы по ФСС за предыдущие два года и не зависит от МРОТ, а минимальный – исходя из действующего на момент открытия больничного МРОТ. Минимальный размер выплачивается, если в расчетном периоде у работника не было заработка, либо средний заработок был меньше 24-кратного МРОТ.