В Калининграде запретили прохождение собак после шествия Бессмертного полка

КАЛИНИНГРАД, 30 апр — РИА Новости. Калининградские власти запретили в этом году прохождение собак после шествия Бессмертного полка, сообщила региональная общественная палата.

Как ранее сообщали РИА Новости, в социальных сетях развернулись бурные дискуссии около инициативы некоторых калининградцев о том, чтобы дрессированные собаки могли пройти со своими хозяевами после шествия Бессмертного полка в день Победы. Авторы идеи считают, что животные в годы войны внесли большой вклад в дело победы и подвиг их незаслуженно забыт. Главный аргумент противников акции в том, что участие собак в строю людей с фотографиями погибших родственников, по крайней мере, неуместно.

"Председатель Совета ветеранов Калининградской области, член Общественной палаты Юрий Быченков сообщил, что ряд руководителей ветеранских организаций высказались категорически против участия собак в шествии "Бессмертного полка" 9 мая. Представители ветеранских организаций опасаются, что собаки могут выйти из-под контроля во время многолюдного мероприятия. Это может привести к непредсказуемым последствиям", — сообщили в региональной общественной палате.

Руководитель регионального штаба общественно-политического движения "Бессмертный полк" Василий Кучер, напротив, поддержал идею. Одна из инициаторов идеи Екатерина Карамарина заверила, что собаки прошли необходимую подготовку.

Выступление собак решили провести в этом году во время исторической реконструкции у Форта №5. Совет ветеранов пообещал посодействовать тому, чтобы подготовленные собаки смогли принять участие в параде Победы на следующий год.