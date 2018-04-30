В Калининграде запретили прохождение собак после шествия Бессмертного полка

КАЛИНИНГРАД, 30 апр — РИА Новости. Калининградские власти запретили в этом году прохождение собак после шествия Бессмертного полка, сообщила региональная общественная палата.
"Председатель Совета ветеранов Калининградской области, член Общественной палаты Юрий Быченков сообщил, что ряд руководителей ветеранских организаций высказались категорически против участия собак в шествии "Бессмертного полка" 9 мая. Представители ветеранских организаций опасаются, что собаки могут выйти из-под контроля во время многолюдного мероприятия. Это может привести к непредсказуемым последствиям", — сообщили в региональной общественной палате.
Выступление собак решили провести в этом году во время исторической реконструкции у Форта №5. Совет ветеранов пообещал посодействовать тому, чтобы подготовленные собаки смогли принять участие в параде Победы на следующий год.