В Мособлдуме рассказали, кого коснутся новые правила поведения в аэропортах

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Член комитета по вопросам транспортной инфраструктуры Мособлдумы Кирилл Жигарев рассказал радиостанции "Говорит Москва" о том, кого коснутся новые правила поведения в московских аэропортах.

Речь идет о принятых ранее на этой неделе поправках, в соответствии с которыми граждан будут штрафовать за нарушение правил поведения. Пассажирам запрещено не только засорять территорию и слушать музыку без наушников, но и лежать на креслах, лавках, сиденьях. Кроме того, штрафовать будут за сидение на полу и размещение багажа на сиденьях.

По словам Жигарева, обычных пассажиров, которые не являются "жителями аэропорта", это не коснется.

"Здесь вопрос к тем людям, которые там пребывают постоянно: это таксисты и бездомные люди. Конечно, когда обычный пассажир приходит в аэропорт и некуда сесть, и он сел на пол, его никто за это не оштрафует. Это абсолютный абсурд", — заявил он.

Он также отметил, что штрафы выписывают "не машины и не роботы", и все прекрасно понимают, что есть ситуации, при которых человек может сесть на пол, поставить сумку на сиденье или лечь.

"Мы же не говорим, что ты сел на ступеньку, и все — тут же заплати штраф 100 рублей. Это глупости", — добавил он.

Жигарев заверил также, что гостям чемпионата мира по футболу, который пройдет в России этим летом, не о чем волноваться, поскольку они не будут ходить в грязной одежде с неприглядным видом и "валяться на полу две недели".

Правила, введенные Мособлдумой, распространяются на аэропорты Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Штрафы предусмотрены в размере от 100 до 500 рублей для граждан, от одной до двух тысяч рублей для должностных лиц, от двух до четырех — для юридических.