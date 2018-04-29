Обычно базу начинают возводить в первых числах апреля. Подходящую для станции площадку ищут долго. Несколько дней ледовые разведчики кружат вокруг Северного полюса, чтобы выбрать льдину нужной толщины и конфигурации.

«Она должна быть не тоньше полутора метров. Иначе Ан-74 просто расколет льдину при посадке, — объясняет экспедиционный лидер базы Виктор Серов. — Затем на площадку скидывают технику и десантируют трактористов, которые будут расчищать полосу».

В лагере Барнео действуют свои правила. «Например, из палатки запрещено выходить без шапки и перчаток, даже если вы просто решили добежать до соседей, — инструктирует корреспондента РИА Новости местный врач Станислав Боярский. — Если вдруг льдина расколется на несколько фрагментов, понадобится время, чтобы дождаться помощи. Без теплых вещей за несколько часов вы рискуете получить серьезное обморожение».