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Общество

Клименко сравнил борьбу Роскомнадзора с Telegram с бракоразводным процессом

Сюжет:
Блокировка Telegram в России (148)
04:2728.04.2018
(обновлено: 04:29 28.04.2018)
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© РИА НовостиЛоготип мессенджера TelegramЛоготип мессенджера Telegram
© РИА Новости

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Противостояние Роскомнадзора с мессенджером Telegram схоже с бракоразводным процессом, к которому стороны шли долгих три года, заявил РИА Новости советник президента РФ по вопросам развития интернета, председатель экспертной группы Торгово-промышленной палаты РФ по криптовалюте Герман Клименко.

Логотип мессенджера Telegram
© РИА Новости
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Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне у ряда сторонних ресурсов возникли проблемы в работе в РФ.

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Советник президента отметил, что противостояние Роскомнадзора и Telegram схоже с бракоразводным процессом, к которому стороны шли в течение трех лет.

Мессенджер Telegram на экране телефона
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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"Знаете, это тот случай, когда врачи боятся давать диагноз. Мы все пытаемся урегулировать систему взаимоотношений. К моменту появления у людей вопроса о разводе, они очень долго к этому моменту шли, с момента свадьбы. Роскомнадзор и Telegram шли к этому моменту больше трех лет. То, что сейчас происходит — не момент выяснения отношений", — считает Клименко.

"Если вы вспомните, раз в 3-5 месяцев возникал тот же самый вопрос. У меня советничество началось прямо с этой истории. И всегда (основатель Telegram Павел — ред.) Дуров категорически отказывался сотрудничать", — вспомнил он.

По его словам, обычно, когда к компании приходит запрос от правоохранительных органов, она отвечает, что по законодательству "может выполнить пункты "a", "b", "c", "d", а вот "e" не может".

"Мы никогда не видели такого ответа от Павла. Он всегда отвечал отказом, никаких других ответов не было", — рассказал он.

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Серверная комната
© Fotolia / WavebreakmediaMicro
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Telegram для обхода блокировки использует хостинги Amazon и Google. Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний, однако в результате у сторонних ресурсов возникали проблемы в работе в РФ. По оценкам компании-разработчика софта Flexbby (резидент "Сколково"), российские компании могут потерять около 1 миллиарда долларов из-за блокировки мессенджера Telegram, а общие потери бизнеса в России и за рубежом могут достигнуть 2 миллиардов долларов.

В пятницу, 27 апреля, российский предприниматель через суд потребовал у Роскомнадзора 5 миллионов рублей из-за убытков, которые он, по его утверждению, понес из-за веерных блокировок сторонних сервисов Роскомнадзором в попытках ограничить доступ к Telegram. Этот иск стал первым к ведомству из-за данной ситуации.

По словам Клименко, истории с убытками компаний из-за веерных блокировок IP-адресов Роскомандзором надо тщательно перепроверять. Он сравнил истории этих ресурсов с мошенничеством в ICO (публичное размещение токенов).

"Есть много ICO, и 90% всех размещений — скам (мошенничество — ред.). Или, к примеру, кто-то сказал, что привлек 100 миллионов долларов, а ему дали на самом деле один миллион долларов. То есть не все то, что у нас очень сильно освещается, является правдой…. Это проблема доказательств. Я понимаю все эмоциональные всплески, но мне очень интересно посмотреть на их (компаний — ред.) расчет убытков. Я не говорю, что сейчас все хорошо, ни в коей мере, но большинство этих историй решаемы", — сообщил он.

Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
© РИА Новости
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Советник президента привел пример, с которым, по его словам, он знаком. Так, магазин, продающий на территории России китайские товары, был недоступен 1,5-2 часа. Как выяснилось, владельцы магазина хранили свои IP-адреса в Китае, а не в России, с чем и была связана проблема. "Даже по инженерной безопасности, если честно брать, если убрать возмущения Telegram, если у вас существенный объем продаж в России, ну держите свои адреса в России", — заявил он.

Клименко добавил, что многие компании имеют корпоративный VPN – виртуальную частную сеть. При этом делается это не из-за каких-то опасений, а по так называемой "технической гигиене". "Принято в компаниях, которые находятся в разных территориальных юрисдикциях, иметь свой корпоративный VPN. Это старая история", — отметил он.

Отвечая на вопрос, создаст ли история с Telegram прецедент для блокировки других мессенджеров, он ответил: "Давайте сначала переживем и переварим один процесс".

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