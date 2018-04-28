Клименко сравнил борьбу Роскомнадзора с Telegram с бракоразводным процессом

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Противостояние Роскомнадзора с мессенджером Telegram схоже с бракоразводным процессом, к которому стороны шли долгих три года, заявил РИА Новости советник президента РФ по вопросам развития интернета, председатель экспертной группы Торгово-промышленной палаты РФ по криптовалюте Герман Клименко.
Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне у ряда сторонних ресурсов возникли проблемы в работе в РФ.
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Советник президента отметил, что противостояние Роскомнадзора и Telegram схоже с бракоразводным процессом, к которому стороны шли в течение трех лет.
"Если вы вспомните, раз в 3-5 месяцев возникал тот же самый вопрос. У меня советничество началось прямо с этой истории. И всегда (основатель Telegram Павел — ред.) Дуров категорически отказывался сотрудничать", — вспомнил он.
По его словам, обычно, когда к компании приходит запрос от правоохранительных органов, она отвечает, что по законодательству "может выполнить пункты "a", "b", "c", "d", а вот "e" не может".
"Мы никогда не видели такого ответа от Павла. Он всегда отвечал отказом, никаких других ответов не было", — рассказал он.
Доверяй, но проверяй
В пятницу, 27 апреля, российский предприниматель через суд потребовал у Роскомнадзора 5 миллионов рублей из-за убытков, которые он, по его утверждению, понес из-за веерных блокировок сторонних сервисов Роскомнадзором в попытках ограничить доступ к Telegram. Этот иск стал первым к ведомству из-за данной ситуации.
По словам Клименко, истории с убытками компаний из-за веерных блокировок IP-адресов Роскомандзором надо тщательно перепроверять. Он сравнил истории этих ресурсов с мошенничеством в ICO (публичное размещение токенов).
"Есть много ICO, и 90% всех размещений — скам (мошенничество — ред.). Или, к примеру, кто-то сказал, что привлек 100 миллионов долларов, а ему дали на самом деле один миллион долларов. То есть не все то, что у нас очень сильно освещается, является правдой…. Это проблема доказательств. Я понимаю все эмоциональные всплески, но мне очень интересно посмотреть на их (компаний — ред.) расчет убытков. Я не говорю, что сейчас все хорошо, ни в коей мере, но большинство этих историй решаемы", — сообщил он.
Клименко добавил, что многие компании имеют корпоративный VPN – виртуальную частную сеть. При этом делается это не из-за каких-то опасений, а по так называемой "технической гигиене". "Принято в компаниях, которые находятся в разных территориальных юрисдикциях, иметь свой корпоративный VPN. Это старая история", — отметил он.
Отвечая на вопрос, создаст ли история с Telegram прецедент для блокировки других мессенджеров, он ответил: "Давайте сначала переживем и переварим один процесс".