Адвокат оценил шансы получить патент "Новичок" для бытовой химии

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Препятствий для выдачи патента на производство бытовой химии под названием "Новичок" нет, но в этом вопросе нужно соблюдать осторожность, чтобы использование товарного знака не содержало иронии и бестактности, считает адвокат Дмитрий Аграновский.

Британские СМИ сообщали, что химическое вещество "Новичок", которое могли использовать для отравления в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, якобы произведено на объекте Шиханы в Саратовской области. Глава ЗАТО Шиханы Андрей Татаринов рассказал в интервью РИА Новости, что в городе начали прорабатывать вопрос патентования бренда "Новичок" в качестве торговой марки для бытовой химии.

"С точки зрения действующего законодательства я здесь никаких препятствий не вижу. Я видел в интернете фотографии – подсолнечное масло "Новичок", то есть продукты питания, это удивительно, и мне кажется с точки зрения рекламы это не совсем верный ход. А вот бытовая химия – средства от тараканов, от клопов, от мышей – почему бы и нет? Ничего плохого в этом не вижу. Таким образом мы никак не иронизируем над трагедией, которая произошла со Скрипалями, к которой Россия, я убежден, не имеет никакого отношения", — сказал Аграновский РИА Новости.

При этом адвокат отметил, что слово "Новичок" нельзя окончательно запатентовать. "Есть слова, которые являются общеупотребительными, есть словосочетания или торговые марки, которые можно запатентовать на себя, а вот такого рода слова нельзя ограничить, такие как солнце, вода, лес, река", — пояснил он.

По мнению Аграновского, предприниматели в этом вопросе должны быть очень осторожны. "Действительно, (нужно, чтобы) то, что они будут продавать, то, куда они будут ставить этот товарный знак, не содержало никакой злобной иронии, никакой бестактности, и на продуктах питания такие ассоциации неуместны", — заключил он.

В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234, которое на Западе называют "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.