Адвокат оценил шансы получить патент "Новичок" для бытовой химии

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Препятствий для выдачи патента на производство бытовой химии под названием "Новичок" нет, но в этом вопросе нужно соблюдать осторожность, чтобы использование товарного знака не содержало иронии и бестактности, считает адвокат Дмитрий Аграновский.
"С точки зрения действующего законодательства я здесь никаких препятствий не вижу. Я видел в интернете фотографии – подсолнечное масло "Новичок", то есть продукты питания, это удивительно, и мне кажется с точки зрения рекламы это не совсем верный ход. А вот бытовая химия – средства от тараканов, от клопов, от мышей – почему бы и нет? Ничего плохого в этом не вижу. Таким образом мы никак не иронизируем над трагедией, которая произошла со Скрипалями, к которой Россия, я убежден, не имеет никакого отношения", — сказал Аграновский РИА Новости.
По мнению Аграновского, предприниматели в этом вопросе должны быть очень осторожны. "Действительно, (нужно, чтобы) то, что они будут продавать, то, куда они будут ставить этот товарный знак, не содержало никакой злобной иронии, никакой бестактности, и на продуктах питания такие ассоциации неуместны", — заключил он.
В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234, которое на Западе называют "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.