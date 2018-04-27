Британских шпионов в Шиханах сразу засекли бы, заявил глава города

ШИХАНЫ (Саратовская обл.), 27 апр — РИА Новости. Ни один британский шпион не проникал в Шиханы, чтобы получить образцы для сравнения их с отравляющим веществом "Новичок", заявил в интервью РИА Новости глава ЗАТО Шиханы Андрей Татаринов.

"Шпионов у нас здесь никаких не было. Наша служба безопасности работает очень качественно. Если говорить о том, что британцы что-то где-то взяли, то меня интересует вопрос: а где взяли?" — сказал он.

По его словам, британская разведка не могла получить каких-либо проб из Шихан, потому что иностранцам въезд на территорию ЗАТО закрыт, а служба безопасности сразу бы вычислила иностранца.

"Раньше на нас распространялась режимность предприятий по линии Минобороны. Сейчас стало чуть проще. Не нужно проходить КПП на въезд, хотя для посещения города требуется получение разрешения, согласованного с органами ФСБ, а въезд иностранцам на территорию города запрещен. Даже если кто-то к нам проберется, у нас в Шиханах все сразу всё узнают. Вот вы приехали, а мне уже несколько раз позвонили и сказали о вашем прибытии", — заметил собеседник агентства.

Это Шиханы в Саратовской области, где, по мнению британских СМИ, производилось отравляющее вещество "Новичок". Город закрытый. Для его посещения россиянам требуется разрешение, согласованное с ФСБ, а иностранцам въезд сюда вообще запрещён. #Skripal pic.twitter.com/8mjBgysmBo — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 27 апреля 2018 г.

В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Британские СМИ Британии сообщали, что химическое вещество "Новичок", которым могли быть отравлены Скрипали, якобы произведено на объекте Шиханы в Саратовской области.

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