"Почта России" доставит поздравления президента ветеранам войны

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости "Почта России" 2-9 мая доставит ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла свыше 1,5 миллиона персональных поздравлений президента РФ Владимира Путина с 73-й годовщиной Победы, говорится в сообщении компании.

Сейчас поздравления президента РФ уже поступили для доставки во все филиалы "Почты России", уточнили в компании.

На конверте, в котором находится персональное поздравление, изображен орден Отечественной войны и знамя 150-й стрелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии. На лицевой стороне поздравительной открытки – фотография "Встреча демобилизованных воинов на Белорусском вокзале", пояснили в "Почте России".

На обороте открытки использованы фотографии: военного парада на Красной площади в Москве, Героя Советского Союза Александра Родимцева в окружении бойцов-сибиряков 13-ой гвардейской дивизии, женщин во время конвейерной сборки пистолетов-пулеметов ППШ в Москве, неизвестного бойца Красной Армии, беседующего с десятилетним Володей Лукиным, родителей которого угнали в Германию, группы детей, освобожденных из концлагеря Освенцим, а также салюта Победы в Москве.

"Сотрудники "Почты России" предпримут все возможные меры для вручения каждого персонального поздравления", — отметили в компании.

В случае отсутствия ветеранов по адресам, указанным на конвертах, в праздничные дни их письма с персональными поздравлениями будут храниться в почтовых отделениях в течение месяца. Повторная доставка будет осуществляться неоднократно, дополняется в сообщении. При необходимости "Почта России" и Пенсионный фонд Российской Федерации будут выяснять новые адреса ветеранов, чтобы доставить поздравление.