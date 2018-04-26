Подмосковные власти будут бороться с незаконными такси в аэропортах

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Мособлдума наделила региональное правительство дополнительными полномочиями по борьбе с нарушителями порядка, незаконными такси и бездомными в аэропортах, сообщается на сайте областного кабинета министров.

"Депутаты Мособлдумы одобрили поправки в Кодекс административных правонарушений области и изменения в действующий закон, наделяющие региональное правительство дополнительными полномочиями для борьбы с нарушителями порядка, незаконными такси и бездомными в аэропортах", — говорится в сообщении.

Изменения в закон "Об организации транспортного обслуживания населения на территории Московской области" наделяют правительство области дополнительными полномочиями по регулированию вопросов неавиационной деятельности. Сюда входит оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси, парковка автомобилей, общественное питание, розничная торговля и иная деятельность, поясняется на сайте.

Полномочия правительства распространяются на территории аэровокзальных комплексов, аэропортов, расположенных в Московской области, а также на зоны безопасности шириной не менее 30 метров от зданий. Кроме того, теперь власти имеют право установить правила поведения физических лиц на указанных территориях, уточняется в сообщении.

Поправки также предусматривают возможность борьбы с лицами без определенного места жительства, которые, помимо неприличного и опасного поведения, могут быть источниками различных инфекционных заболеваний. Кроме того, закон предусматривает полномочия по составлению протоколов по нарушениям транспортного обслуживания пассажиров, то есть появилась возможность привлечь к ответственности нелегальных таксистов.

Идея закона возникла после обращения представителей аэропортов к областному парламенту. Депутатам пожаловались на отсутствие единых правил поведения на аэровокзалах и возможности привлечь к ответственности за нарушения порядка. Кроме того, у аэропортов не было возможности повлиять на нелегальных таксистов, которые создавали трудности при подъезде к терминалам, сообщается на сайте.

"Рассматривать правонарушения будут мировые судьи Московской области. Размер предусмотренных в проекте закона административных штрафов установлен в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях путем их исчисления исходя из стоимости предметов административных правонарушений", — уточняется на сайте.