Более тысячи юнармейцев бесплатно отдохнут в "Артеке" и других лагерях

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Более тысячи юнармейцев бесплатно отдохнут в российских детских лагерях "Артек", "Орлёнок", "Океан" и "Смена", заявила руководитель аппарата общественного движения "Юнармия" Елена Слесаренко.

"В этом году у нас более тысячи детей отдохнут бесплатно и получат образование в наших детских центрах — "Артеке", "Орлёнке", "Океане" и "Смене", — сказала Слесаренко на пресс-конференции.

По ее словам, чтобы попасть на юнармейские смены, нужно пройти конкурсный отбор, в том числе написать сочинение на тему "Что такое патриотизм?".

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия" создано по инициативе министерства обороны России в 2016 году. К настоящему времени в него вступили уже более 250 тысяч человек.