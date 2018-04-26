Россия не пойдет по китайскому пути в отношении интернета, считает Волин

ШАНХАЙ, 26 апр – РИА Новости. Россия никогда не пойдет по китайскому пути регулирования интернета и речи о создании российского Firewall не идет, заявил РИА Новости заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

"Это пустые опасения. При том, что мы активно дружим с Китаем и обмениваемся информацией по поводу развития медиарынка. Мы всегда исходили из того, что Россия есть Россия, Китай есть Китай. Мы никогда не пойдем по китайскому пути в отношении интернета. У нас свой российский путь и никакой речи о создании российского Firewall сегодня не идет", — сказал Волин, который принимал участие в российско-китайской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" "Россия и Китай: современные вызовы развития".

Он также напомнил, что ведя разговоры о создании Firewall, нужно учитывать и экономическую составляющую.

"Надо помнить о том, что штука эта крайне дорогая и затратная. Более того, находясь в Китае, могу точно сказать, что любой человек, у кого будет желание получить доступ к запрещенным в Китае интернет-ресурсам в течение 7 минут этот доступ получит без всяких проблем", — добавил он.

В Китае с 2009 года действует мощный интернет-фильтр Great Firewall of China, из-за чего в стране недоступны сайты Google, заблокированы Facebook и Twitter, сайты ряда западных изданий как на китайском, так и английском языках. В условиях недоступности иностранных соцсетей огромной популярной пользуются китайские аналоги — WeChat, Weibo, QQ.