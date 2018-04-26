Россия не пойдет по китайскому пути в отношении интернета, считает Волин

ШАНХАЙ, 26 апр – РИА Новости. Россия никогда не пойдет по китайскому пути регулирования интернета и речи о создании российского Firewall не идет, заявил РИА Новости заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.
Он также напомнил, что ведя разговоры о создании Firewall, нужно учитывать и экономическую составляющую.
"Надо помнить о том, что штука эта крайне дорогая и затратная. Более того, находясь в Китае, могу точно сказать, что любой человек, у кого будет желание получить доступ к запрещенным в Китае интернет-ресурсам в течение 7 минут этот доступ получит без всяких проблем", — добавил он.
В Китае с 2009 года действует мощный интернет-фильтр Great Firewall of China, из-за чего в стране недоступны сайты Google, заблокированы Facebook и Twitter, сайты ряда западных изданий как на китайском, так и английском языках. В условиях недоступности иностранных соцсетей огромной популярной пользуются китайские аналоги — WeChat, Weibo, QQ.